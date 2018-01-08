جماهير الأهلي تتلقى أخباراً صادمة رغم الفوز في مباراة القمة على الزمالك

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تلقت جماهير النادي الأهلي اليوم الإثنين الموافق لليوم الثامن من شهر يناير الحالي أخباراً صادمة للغاية، وذلك على الرغم من فوز فريق الأهلي في مباراة القمة على حساب غريمه التقليدي فريق الزمالك اليوم الإثنين في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

حيث تعرض النجم رامي ربيعة مدافع فريق الأهلي إلي الإصابة خلال مباراة القمة مما أدى إلي خروجه من أرض الملعب وعدم قدرته على استكمال المباراة، وعقب نهاية المباراة أكد النجم رامي ربيعة بأنه سوف يقوم بإجراء الفحوصات الطبية يوم غداً الأربعاء من أجل تحديد حجم إصابته، إلا أنه أكد في الوقت ذاته استحالة لحاقه بمباراة كأس السوبر المصري أمام فريق المصري البورسعيدي وخاصة وأن بعثة فريق الأهلي سوف تتجه في عصر يوم الأربعاء إلي الإمارات.

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وكان فريق الأهلي قد نجح في تحقيق الانتصار على حساب غريمه التقليدي ومضيفه فريق الزمالك بثلاثة أهداف مقابل لا شئ، وذلك في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب القاهرة الدولي بالعاصمة المصرية القاهرة، وذلك في إطار مباريات الأسبوع السابع عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م.

وعلى إثر ذلك الانتصار الهام رفع فريق الأهلي رصيده إلي 39 نقطة مما جعله يرتقي إلي صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز وحيداً دون أي شريك، وإن كان ذلك بشكل مؤقت لحين خوض فريق الإسماعيلي مباراته في هذه الجولة، علماً بأن فريق الأهلي لا يزال لديه مباراة مؤجلة سوف يخوضها في وقت لاحق أمام فريق المقاولون العرب.

ومن المقرر أن تُقام المباراة المقبلة والمرتقبة بين فريق الأهلي ومنافسه فريق المصري البورسعيدي في مساء يوم الجمعة المقبل الموافق لليوم الثاني عشر من شهر يناير الحالي، وذلك على أرضية ملعب هزاع بن زايد بالعاصمة الإماراتية أبوظبي على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة.

وسوف تنطلق المباراة تحديداً في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة والساعة الثامنة مساءً بتوقيت الإمارات، علماً بأن هذه المباراة تأتي في إطار مباراة كأس السوبر المصري للموسم الحالي 2017 / 2018 م.

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