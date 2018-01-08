تعرف على موعد مباراة الأهلي القادمة أمام المصري البورسعيدي

Advertisements

يترقب جماهير وعشاق النادي الأهلي المباراة القادمة للمارد الأحمر أمام فريق المصري البورسعيدي، وذلك بعدما نجح فريق الأهلي في حسم مباراة القمة اليوم الإثنين الموافق لليوم الثامن من شهر يناير الحالي عقب فوزه على حساب غريمه التقليدي فريق الزمالك في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر أن يُجري فريق الأهلي مراناً في صباح يوم غداً الثلاثاء تحت قيادة مديره الفني الكابتن حسام البدري على ملعب التتش بمقر النادي الرئيسي بالجزيرة، وذلك قبل أن تجتمع بعثة فريق الأهلي في مطار القاهرة الدولي في تمام الساعة الواحدة ظهراً، قبل أن تبدأ طائرة المارد الأحمر في التحرك في عصر اليوم ذاته إلي أرض دولة الإمارات العربية المتحدة وتحديداً العاصمة الإماراتية أبوظبي.

Advertisements

وكان فريق الأهلي قد نجح في تحقيق الانتصار على حساب غريمه التقليدي ومضيفه فريق الزمالك بثلاثة أهداف مقابل لا شئ، وذلك في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب القاهرة الدولي بالعاصمة المصرية القاهرة، وذلك في إطار مباريات الأسبوع السابع عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م.

وعلى إثر ذلك الانتصار الهام رفع فريق الأهلي رصيده إلي 39 نقطة مما جعله يرتقي إلي صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز وحيداً دون أي شريك، وإن كان ذلك بشكل مؤقت لحين خوض فريق الإسماعيلي مباراته في هذه الجولة، علماً بأن فريق الأهلي لا يزال لديه مباراة مؤجلة سوف يخوضها في وقت لاحق أمام فريق المقاولون العرب.

ومن المقرر أن تُقام المباراة المقبلة والمرتقبة بين فريق الأهلي ومنافسه فريق المصري البورسعيدي في مساء يوم الجمعة المقبل الموافق لليوم الثاني عشر من شهر يناير الحالي، وذلك على أرضية ملعب هزاع بن زايد بالعاصمة الإماراتية أبوظبي على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة.

وسوف تنطلق المباراة تحديداً في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة والساعة الثامنة مساءً بتوقيت الإمارات، علماً بأن هذه المباراة تأتي في إطار مباراة كأس السوبر المصري للموسم الحالي 2017 / 2018 م.

إقرأ أيضاً: جماهير الأهلي تتلقى أخباراً صادمة رغم الفوز على الزمالك في مباراة القمة