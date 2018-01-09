الجهاز الفني للأهلي يستقر على استبعاد سبعة نجوم من القائمة الأفريقية

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استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة الكابتن حسام البدري بالاتفاق مع لجنة الكرة بالنادي برئاسة الكابتن محمود الخطيب على استبعاد سبعة نجوم من قائمة الفريق المشاركة في مسابقة دوري أبطال أفريقيا في نسخة العام الحالي 2018.

حيث استقر الجهاز الفني لفريق الأهلي بقيادة الكابتن حسام البدري على استبعاد كلاً من ميدو جابر وعمرو بركات وأكرم توفيق وصبري رحيل إضافة إلي كلاً من الثلاثي المعار إلي الدوري السعودي، وهم عماد متعب.المعار إلي نادي التعاون السعودي وأحمد الشيخ المعار إلي نادي الاتفاق السعودي ومؤمن زكريا المعار إلي نادي أهلي جدة السعودي، كما قرر الجهاز الفني أيضاً ترك خمسة أماكن فارغة في القائمة في انتظار الصفقات الجديدة في الشهر الحالي.

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وعلى صعيد آخر كان فريق الأهلي قد نجح في تحقيق الانتصار في مباراته الماضية على حساب غريمه التقليدي ومضيفه فريق الزمالك بثلاثة أهداف مقابل لا شئ، وذلك في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب القاهرة الدولي بالعاصمة المصرية القاهرة، وذلك في إطار مباريات الأسبوع السابع عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م.

وعلى إثر ذلك الانتصار الهام رفع فريق الأهلي رصيده إلي 39 نقطة مما جعله يرتقي إلي صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز وحيداً دون أي شريك، وإن كان ذلك بشكل مؤقت لحين خوض فريق الإسماعيلي مباراته في هذه الجولة، علماً بأن فريق الأهلي لا يزال لديه مباراة مؤجلة سوف يخوضها في وقت لاحق أمام فريق المقاولون العرب.

ومن المقرر أن تُقام المباراة المقبلة والمرتقبة بين فريق الأهلي ومنافسه فريق المصري البورسعيدي في مساء يوم الجمعة المقبل الموافق لليوم الثاني عشر من شهر يناير الحالي، وذلك على أرضية ملعب هزاع بن زايد بالعاصمة الإماراتية أبوظبي على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة.

وسوف تنطلق المباراة تحديداً في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة والساعة الثامنة مساءً بتوقيت الإمارات، علماً بأن هذه المباراة تأتي في إطار مباراة كأس السوبر المصري للموسم الحالي 2017 / 2018 م.