الزمالك يُجري مرانه الأول اليوم تحضيراً لمواجهة الإنتاج الحربي

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يبدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تحضيراته اليوم الثلاثاء الموافق لليوم التاسع من شهر يناير الحالي على ملعب حلمي زامورا بمقر نادي الزمالك تحت قيادة مديره الفني الكابتن إيهاب جلال، وذلك من أجل الاستعداد لمباراته المقبلة والمرتقبة التي سوف تجمع بينه وبين ضيفه فريق الإنتاج الحربي في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر أن يبدأ مران الفريق في تمام الساعة الرابعة عصراً بتوقيت القاهرة وذلك في حضور جميع لاعبي فريق الزمالك، علماً بأن الكابتن إيهاب جلال قد قرر في مساء يوم أمس الإثنين أن الفريق سوف يحصل على راحة سلبية فقط في يوم غداً الأربعاء، على أن يتم العمل بشكل مكثف مع لاعبي الفريق طوال الأيام القليلة القادمة حتى يصل الفريق إلي المستوى المطلوب.

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وكان فريق الزمالك قد تعرض للخسارة في مباراته الماضية على يد ضيفه وغريمه التقليدي فريق الأهلي بثلاثة أهداف مقابل لا شئ، وذلك في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب القاهرة الدولي بالعاصمة المصرية القاهرة، وذلك في إطار مباريات الأسبوع السابع عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م.

وعلى إثر هذه الخسارة استقر رصيد فريق الزمالك عند 28 نقطة محافظاً على مركزه الرابع في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، وبذلك يتأكد بشكل كبير للغاية خروج نادي الزمالك من حسابات الصراع غلى لقب الدوري المصري في الموسم الحالي إلا في حالة حدوث معجزة فيما تبقى من مباريات من عمر الدور الثاني في الموسم الحالي.

ومن المقرر أن تُقام المباراة المقبلة والمرتقبة بين فريق الزمالك وضيفه فريق الإنتاج الحربي في مساء يوم الأحد المقبل الموافق لليوم الرابع عشر من شهر يناير الحالي، وذلك على أرضية ملعب القاهرة الدولي بالعاصمة المصرية القاهرة.

وسوف تنطلق المباراة تحديداً في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، علماً بأن هذه المباراة تأتي في إطار مباريات الأسبوع الثامن عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م.

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