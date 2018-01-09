مصادر صحفية مصرية تؤكد رحيل هيكتور كوبر عن صفوف الفراعنة بعد مونديال روسيا

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كشفت صحيفة الأهرام سبورت المصرية اليوم الثلاثاء الموافق لليوم التاسع من شهر يناير الحالي أن مونديال روسيا المقبل سوف يكون المحطة الأخيرة للمدير الفني الأرجنتيني هيكتور كوبر مع المنتخب الوطني المصري الأول لكرة القدم، وذلك بسبب العديد من الأسباب وأبرزها الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة المهندس هاني أبو ريدة.

حيث أشارت الصحيفة إلي أن المهندس هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم قد اشترط تقديم هيكتور كوبر أدائاً جيداً مع منتخب مصر في مونديال روسيا المقبل حتى يتم تجديد عقده مرة أخرى، مما يُعتبر بمثابة إهانة كبرى للمدرب الأرجنتيني والذي وصلته العديد من العروض المغرية من جانب عدة منتخبات سواء من قارة أوروبا أو من قارة أمريكا الجنوبية.

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وكانت قرعة مونديال روسيا قد أسفرت عن تواجد المنتخب المصري في المجموعة الأولى، وذلك بجانب كلاً من مستضيف البطولة منتخب روسيا ومنتخب السعودية إضافة إلي منتخب الأوروغواي، مما جعل تفاؤل الشعب المصري كبيراً للغاية في ظل ابتعاد منتخب الفراعنة عن مواجهة أي منتخب من المنتخبات القوية والعملاقة كمنتخب ألمانيا أو منتخب البرازيل أو منتخب الأرجنتين.

ومن المقرر أن يبدأ المنتخب المصري مشواره في المونديال المقبل أمام نظيره منتخب الأوروغواي في الجولة الأولى من دور المجموعات، وذلك في اليوم الخامس عشر من شهر يونيو من العام المقبل 2018 م، على أن تنطلق المباراة تحديداً في تمام الساعة الثانية ظهراً بتوقيت القاهرة.

فيما ستكون المباراة الثانية للمنتخب المصري أمام نظيره منتخب روسيا في اليوم التاسع عشر من الشهر ذاته، على أن تنطلق تحديداً في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، بينما ستكون المباراة الثالثة للمنتخب المصري أمام شقيقه المنتخب السعودي في اليوم الخامس والعشرين من الشهر ذاته، على أن تنطلق المباراة تحديداً في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة.

ولا شك أن آمال الشعب المصري باتت كبيرة للغاية في التأهل إلي الدور الثاني، وذلك في ظل ابتعاد منتخب الفراعنة عن مواجهة أي منتخب من المنتخبات العملاقة على مستوى العالم مثل بطل العالم في النسخة الماضية منتخب ألمانيا أو مثل منتخب البرازيل ومنتخب الأرجنتين ومنتخب البرتغال، ولكن وعلى الرغم من ذلك إلا أن الأمور لن تكون سهلة على الإطلاق أمام المنتخب المصري من أجل التأهل.

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