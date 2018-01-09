قرار حاسم من الجهاز الفني للأهلي بخصوص النجم صالح جمعة قبل مباراة السوبر

Advertisements

اتخذ الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة الكابتن حسام البدري قراراً حاسماً اليوم الثلاثاء الموافق لليوم التاسع من شهر يناير الحالي، وذلك بخصوص النجم الواعد صالح جمعة قبل مباراة كأس السوبر المصري والتي سوف تجمع بين فريق الأهلي وبين منافسه فريق المصري البورسعيدي.

فمن خلال تصريحات إذاعية اليوم الثلاثاء أكد الكابتن سيد عبد الحفيظ أن الجهاز الفني لفريق الأهلي قرر استبعاد النجم الواعد صالح جمعة من قائمة المارد الأحمر في مباراة كأس السوبر المصري أمام فريق المصري البورسعيدي، ويأتي ذلك بعد غيابه عن مران المستبعدين في يوم أمس الإثنين دون الحصول على إذن من الجهاز الفني، مشيراً في الوقت ذاته إلي أنها ليست المرة الأولى مما أدى إلي فرض عقوبة مالية عليه أيضاً قدرها مبلغ 100 ألف جنيه مصري.

Advertisements

وكان فريق الأهلي قد نجح في تحقيق الانتصار في مباراته الماضية على حساب غريمه التقليدي ومضيفه فريق الزمالك بثلاثة أهداف مقابل لا شئ، وذلك في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب القاهرة الدولي بالعاصمة المصرية القاهرة، وذلك في إطار مباريات الأسبوع السابع عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م.

وعلى إثر ذلك الانتصار الهام رفع فريق الأهلي رصيده إلي 39 نقطة مما جعله يرتقي إلي صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز وحيداً دون أي شريك، وإن كان ذلك بشكل مؤقت لحين خوض فريق الإسماعيلي مباراته في هذه الجولة، علماً بأن فريق الأهلي لا يزال لديه مباراة مؤجلة سوف يخوضها في وقت لاحق أمام فريق المقاولون العرب.

ومن المقرر أن تُقام المباراة المقبلة والمرتقبة بين فريق الأهلي ومنافسه فريق المصري البورسعيدي في مساء يوم الجمعة المقبل الموافق لليوم الثاني عشر من شهر يناير الحالي، وذلك على أرضية ملعب هزاع بن زايد بالعاصمة الإماراتية أبوظبي على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة.

وسوف تنطلق المباراة تحديداً في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة والساعة الثامنة مساءً بتوقيت الإمارات، علماً بأن هذه المباراة تأتي في إطار مباراة كأس السوبر المصري للموسم الحالي 2017 / 2018 م.

إقرأ أيضاً: مصادر صحفية مصرية تؤكد رحيل هيكتور كوبر عن صفوف الفراعنة بعد مونديال روسيا المقبل