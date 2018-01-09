سيد عبد الحفيظ: الفوز على الزمالك لم يحسم لقب الدوري تماماً

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تحدث الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي اليوم الثلاثاء الموافق لليوم التاسع من شهر يناير الحالي عن مباراة القمة، والتي حسمها فريق الأهلي عقب فوزه على حساب غريمه التقليدي فريق الزمالك في يوم أمس الإثنين في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

فمن خلال تصريحات إذاعية له اليوم الثلاثاء أكد الكابتن سيد عبد الحفيظ أن الفوز على حساب فريق الزمالك لم يحسم لقب الدوري المصري الممتاز تماماً بأي شكل من الأشكال، مشيراً في الوقت ذاته إلي أن المنافسة على لقب الدوري المصري الممتاز لا تزال طويلة للغاية وخاصة في ظل نتائج فريق الإسماعيلي في الموسم الحالي، كما أضاف أيضاً في تصريحاته أن الفوز في مباراة القمة سوف يُساعد كثيراً فريق الأهلي في مباراة كأس السوبر من الناحية المعنوية.

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وكان فريق الأهلي قد نجح في تحقيق الانتصار في مباراته الماضية على حساب غريمه التقليدي ومضيفه فريق الزمالك بثلاثة أهداف مقابل لا شئ، وذلك في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب القاهرة الدولي بالعاصمة المصرية القاهرة، وذلك في إطار مباريات الأسبوع السابع عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م.

وعلى إثر ذلك الانتصار الهام رفع فريق الأهلي رصيده إلي 39 نقطة مما جعله يرتقي إلي صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز وحيداً دون أي شريك، وإن كان ذلك بشكل مؤقت لحين خوض فريق الإسماعيلي مباراته في هذه الجولة، علماً بأن فريق الأهلي لا يزال لديه مباراة مؤجلة سوف يخوضها في وقت لاحق أمام فريق المقاولون العرب.

ومن المقرر أن تُقام المباراة المقبلة والمرتقبة بين فريق الأهلي ومنافسه فريق المصري البورسعيدي في مساء يوم الجمعة المقبل الموافق لليوم الثاني عشر من شهر يناير الحالي، وذلك على أرضية ملعب هزاع بن زايد بالعاصمة الإماراتية أبوظبي على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة.

وسوف تنطلق المباراة تحديداً في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة والساعة الثامنة مساءً بتوقيت الإمارات، علماً بأن هذه المباراة تأتي في إطار مباراة كأس السوبر المصري للموسم الحالي 2017 / 2018 م.

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