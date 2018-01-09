الزمالك يبدأ اليوم صفحة جديدة من خلال إبرام أولى صفقاته في الميركاتو الشتوي

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يبدأ نادي الزمالك اليوم الثلاثاء الموافق لليوم التاسع من شهر يناير الحالي صفحة جديدة ناصعة البياض مع جماهيره، وذلك من خلال تعاقد مجلس إدارة النادي برئاسة المستشار مرتضى منصور مع أولى صفقات الفريق الأول لكرة القدم بالنادي بشكل رسمي في الميركاتو الشتوي الحالي.

حيث من المقرر أن يتم عقد اليوم الثلاثاء جلسة خاصة بين المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك وبين الظهير الأيمن الدولي التونسي حمدي النقاز لاعب فريق النجم الساحلي التونسي، وذلك من أجل الاتفاق على كافة التفاصيل المتعلقة بالصفقة وأيضاً من أجل التوقيع بشكل رسمي لنادي الزمالك إضافة إلي تقديمه إلي وسائل الإعلام في أولى صفقات القلعة البيضاء خلال فترة الإنتقالات الشتوية الحالية والتي من المتوقع أن تصل قيمتها إلي مبلغ 700 ألف دولار.

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وكان فريق الزمالك قد تعرض للخسارة في مباراته الماضية على يد ضيفه وغريمه التقليدي فريق الأهلي بثلاثة أهداف مقابل لا شئ، وذلك في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب القاهرة الدولي بالعاصمة المصرية القاهرة، وذلك في إطار مباريات الأسبوع السابع عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م.

وعلى إثر هذه الخسارة استقر رصيد فريق الزمالك عند 28 نقطة محافظاً على مركزه الرابع في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، وبذلك يتأكد بشكل كبير للغاية خروج نادي الزمالك من حسابات الصراع غلى لقب الدوري المصري في الموسم الحالي إلا في حالة حدوث معجزة فيما تبقى من مباريات من عمر الدور الثاني في الموسم الحالي.

ومن المقرر أن تُقام المباراة المقبلة والمرتقبة بين فريق الزمالك وضيفه فريق الإنتاج الحربي في مساء يوم الأحد المقبل الموافق لليوم الرابع عشر من شهر يناير الحالي، وذلك على أرضية ملعب القاهرة الدولي بالعاصمة المصرية القاهرة.

وسوف تنطلق المباراة تحديداً في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، علماً بأن هذه المباراة تأتي في إطار مباريات الأسبوع الثامن عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م.

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