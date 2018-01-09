نجم الزمالك السابق يُدافع عن لاعبي الزمالك بعد الخسارة أمام الأهلي

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قام النجم سامح يوسف لاعب نادي الزمالك سابقاً بالتعليق اليوم الثلاثاء الموافق لليوم التاسع من شهر يناير الحالي على مباراة القمة، والتي خسرها فريق الزمالك على يد غريمه التقليدي فريق الأهلي في مساء يوم أمس الإثنين في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

فمن خلال تصريحات له اليوم الثلاثاء عبر إذاعة الشباب والرياضة دافع النجم سامح يوسف عن لاعبي فريق الزمالك عقب هذه الخسارة رافضاً تماماً فكرة تحميلهم مسئولية خسارة المباراة، مشيراً في الوقت ذاته إلي أن الأخطاء التي وقع فيها كلاً من علي جبر وطارق حامد وأحمد الشناوي وحازم إمام في المباراة كانت ساذجة ولكن الخسارة ليست مسئوليتهم على الإطلاق.

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كما أضاف أيضاً في تصريحاته أنه يجب إعطاء الفرصة كاملة للمدير الفني الجديد الكابتن إيهاب جلال، وخاصة بعد المستوى الطيب الذي ظهر به فريق الزمالك في مباراة القمة على الرغم من تولي الكابتن إيهاب جلال منصب المدير الفني قبل يوم واحد فقط من مباراة القمة.

وكان فريق الزمالك قد تعرض للخسارة في مباراته الماضية على يد ضيفه وغريمه التقليدي فريق الأهلي بثلاثة أهداف مقابل لا شئ، وذلك في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب القاهرة الدولي بالعاصمة المصرية القاهرة، وذلك في إطار مباريات الأسبوع السابع عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م.

وعلى إثر هذه الخسارة استقر رصيد فريق الزمالك عند 28 نقطة محافظاً على مركزه الرابع في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، وبذلك يتأكد بشكل كبير للغاية خروج نادي الزمالك من حسابات الصراع غلى لقب الدوري المصري في الموسم الحالي إلا في حالة حدوث معجزة فيما تبقى من مباريات من عمر الدور الثاني في الموسم الحالي.

ومن المقرر أن تُقام المباراة المقبلة والمرتقبة بين فريق الزمالك وضيفه فريق الإنتاج الحربي في مساء يوم الأحد المقبل الموافق لليوم الرابع عشر من شهر يناير الحالي، وذلك على أرضية ملعب القاهرة الدولي بالعاصمة المصرية القاهرة.

وسوف تنطلق المباراة تحديداً في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، علماً بأن هذه المباراة تأتي في إطار مباريات الأسبوع الثامن عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م.

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