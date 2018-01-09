مرتضى منصور يوافق على طلب إيهاب جلال رغم خسارة مباراة القمة أمام الأهلي

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وافق المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك حالياً اليوم الثلاثاء الموافق لليوم التاسع من شهر يناير الحالي على طلب الكابتن إيهاب جلال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، وذلك على الرغم من الخسارة في مباراة القمة أمام فريق الأهلي في مساء يوم أمس الإثنين في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

حيث وافق المستشار مرتضى منصور على طلب الكابتن إيهاب جلال بضرورة منحه فرصة لعدة أيام قادمة، وذلك من أجل الوقوف على مستوى جميع لاعبي فريق الزمالك ومن عقد جلسة خاصة بين الثنائي من أجل تحديد أسماء اللاعبين الراحلين عن صفوف القلعة البيضاء في الميركاتو الشتوي الحالي وأيضاً من أجل تحديد أسماء الصفقات التي يرغب الكابتن إيهاب جلال في ضمها إلي صفوف فريق الزمالك في الوقت الحالي.

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ويأتي ذلك بعدما كان المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك قد أعلن في مساء يوم أمس الإثنين عقب خسارة مباراة القمة على يد فريق الأهلي، على رحيل أربعة أسماء عن صفوف القلعة البيضاء وعرضهم للبيع وهم أحمد الشناوي وعلي جبر وحازم إمام وباسم مرسي، وذلك من خلال تصريحات فضائية في برنامج على مسئوليتي المذاع على شاشة قناة صدى البلد رفقة الإعلامي أحمد موسى.

وكان فريق الزمالك قد تعرض للخسارة في مباراته الماضية على يد ضيفه وغريمه التقليدي فريق الأهلي بثلاثة أهداف مقابل لا شئ، وذلك في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب القاهرة الدولي بالعاصمة المصرية القاهرة، وذلك في إطار مباريات الأسبوع السابع عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م.

وعلى إثر هذه الخسارة استقر رصيد فريق الزمالك عند 28 نقطة محافظاً على مركزه الرابع في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، وبذلك يتأكد بشكل كبير للغاية خروج نادي الزمالك من حسابات الصراع غلى لقب الدوري المصري في الموسم الحالي إلا في حالة حدوث معجزة فيما تبقى من مباريات من عمر الدور الثاني في الموسم الحالي.

ومن المقرر أن تُقام المباراة المقبلة والمرتقبة بين فريق الزمالك وضيفه فريق الإنتاج الحربي في مساء يوم الأحد المقبل الموافق لليوم الرابع عشر من شهر يناير الحالي، وذلك على أرضية ملعب القاهرة الدولي بالعاصمة المصرية القاهرة.

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