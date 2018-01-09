كريستيانو رونالدو يستعرض منزله عبر حسابه على انستجرام

Advertisements

يعد اللاعب كريستيانو رونالدو نجم كلا من نادي ريال مدريد النادي الملكي الاسباني ونادي القرن الاوروبي، وايضا نجم المنتخب البرتغالي واحد من افضل لاعبي العالم ويعد حتى الان أسطورة كرة القدم في البرتغال، ويذكر ان اللاعب العالمي المشهور كريستيانو رونالدو واحد من أغنى لاعبي العالم، وقد قام كريستيانو رونالدو بعرض عدد من الصور لمنزله الفخم في مدريد وذلك على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي العالمي “انستجرام”.

والجدير بالذكر ان منزل كريستيانو رونالدو يقدر ثمنه بما يقرب من حوالي 2،8 مليون جنيه استرليني وهو يقع في منطقة لا فينكا التي تقع في بوزويلو دي الاركون وذلك في دولة اسبانيا وتقدر مساحة قصر كريستيانو رونالدو بحوالي 8،600 قدم، والجدير بالذكر ان هذا المنزل الفخم يضم حوالي 7 غرف نوم و8 حمامات.

Advertisements

ويذكر ان كريستيانو رونالدو البالغ من العمر ما يقرب من حوالي اثنان وثلاثون عام ولديه ثلاثة ويلغ اكبر ابناءه حوالي سبع أعوام ولديه توأمان يبلغان من العمر حوالي 6 اشهر، ويعد من اهم الغرف في منزل اللاعب العالمي حضانة التوأم ايفا ماريا وماتيو، وايضا ملعب لكرة القدم من اجل الابن الاكبر عمر، وايضا يحتوي المنزل على حمام سباحة وصالة ألعاب رياضية.

ومن جهة اخرى فقد كان ديكور المنزل المليء بالاطفال انيقا جدا و يمتاز بذوق كلاسيكي وقد حرص اللاعب على ان تكون كل اغطية المنزل مطبوع عليها الحروف الاولى من اسمه ” السي والار” وايضا قد تم طبع هذه الحروف على مقابض الابواب، وايضا قام بتعليق صورة لقميصه في نادي ريال مدريد وفي المنتخب البرتغالي والذي يحمل رقم سبعة، وقد تم تعليقه في عدة أماكن متفرقة من ضمنها فوق الحوض في أحد الحمامات.

ومن جانب اخر فقد حرص كريستيانو رونالدو اللاعب العالمي على استعراض جميع الجوائز التي حصل عليها خلال مسيرتها التي لم تنتهي حتى هذه اللحظة، وقد حصل كريستيانو رونالدو على اربع كرات ذهبية من الفيفا “الاتحاد العالمي لكرة القدم” وايضا حصل على اربع احذية ذهبية من نفس الجهة.

إقرأ ايضا مرتضى منصور يوافق على طلب إيهاب جلال رغم خسارة مباراة القمة أمام الأهلي