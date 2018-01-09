“البدري” أنا مش زعلان من تصريحات متعب قبل رحيله للتعاون

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تابع موقع مصر 365 التصريحات التي أعلنها المدير الفني للقلعة الحمراء “حسام البدري” حيث أكد أنه غير حزين من التصريحات التي أعلنها اللاعب “عماد متعب.#8221; قبل أن يرحل من نادي الأهلي المصري إلى نادي التعاون بالمملكة العربية السعودية حيث أعلن حسام البدري قائلاً “مش زعلان من تصريحات عماد متعب، ولكل مرحلة ظروفها وطريقتها، وأنا أول من قدمت عماد متعب للنادي الأهلي في سن السادسة عشر عاماً إلى الراحل صالح سليم”.

وقد أضاف حسام البدري قائلاً “أنا مظلوم في النادي الأهلي، وأتعرض للعديد من الضغوط الكبيرة بسبب طبيعي عملي في قيادة نادي كبيرة بحجم القلعة الحمراء”، وأضاف أنه يتعرض للعديد من النقد من قبل العديد من الأشخاص وأضاف أنه يعي حجم المسؤولية الملقاة على كاهله على حد تعبير حسام البدري.

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وأعلن حسام البدري رداً على تصريحات اللاعب عماد متعب أن اللاعب هو من طلب الرحيل عن القلعة الحمراء، وأشار أن عماد متعب قد أكد في تصريح إعلامي له لكابتن “سيد عبدالحفيظ” مديري الكرة بالنادي الأهلي حيث أعلن أن المدير الفني للنادي الأهلي قد أعلن أنه ليس بحاجة إلى خدمات عماد متعب خلال الفترة القادمة، مما دفعه إلى الموافقة على عقد الاحتراف المعروض من قبل نادي التعاون السعودي.

وأضاف حسام البدري قائلاً “أنا كمدرب أتفهم انتقال اللاعب من مرحلة البداية للتوهج ثم لنهاية المشوار، وهناك فارق بين اللاعب وبين المدرب، ولكن علينا أن نتحدث بعقل، أنا لم أمانع تواجد متعب معنا في الفترة القادمة، ولكنه خاض تجربة الإعارة، ونحن بدورنا وافقنا على رغبته في قبول الاحتراف”.

وأشار حسام البدري “متعب كان معنا في النادي الأهلي، ولذلك كان مناسباً لنا من الناحية الفنية، ولكن نجري مفاضلة بين عدد من المهاجمين بحسب سيناريو كل مباراة”.

والجدير بالذكر أن اللاعب عماد متعب قد أعلنه أن حسم البدري هو السبب في رحيله عن النادي الأهلي، وأكد أن لجنة الكرة قد رفضت رحيله وظلت متمسكة به حتى نهاية عقده، وأعلن عماد متعب قائلاً “لجنة الكرة تمسكت باستمراري، ولكنني رفضت البقاء كموظف داخل النادي الأهلي، ومع حصولي على عرض الاحتراف بصفوف التعاون قررت الرحيل، وخصوصا أنني سأكون خارج مصر، ولن أوافق على اللعب محلياً إلا للأهلي”.

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