قرار هام وجديد من مرتضى منصور بعد خسارة الزمالك مباراة القمة أمام الأهلي

Advertisements

اتخذ المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك حالياً قراراً هاماً وجديداً اليوم الثلاثاء الموافق لليوم التاسع من شهر يناير الحالي، وذلك عقب خسارة فريق الزمالك مباراة القمة على يد غريمه التقليدي فريق الأهلي في مساء يوم أمس الإثنين في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

حيث قرر المستشار مرتضى منصور مقاطعة كلاً من قناة أون سبورت وأيضاً قناة دي إم سي سبورتس، وذلك بسبب سيل الانتقادات الحادة التي تم توجيهها إلي نادي الزمالك عقب خسارة مباراة القمة في مساء يوم أمس الإثنين، علماً بأن المستشار مرتضى منصور قد أكد من خلال تصريحات صحفية اليوم أيضاً بأنه لن يسمح تماماً ل”عواجيز الفضائيات” بتدمير فريق الزمالك من خلال تصرفات وأفعال وتصريحات غير مسؤولة.

Advertisements

وكان فريق الزمالك قد تعرض للخسارة في مباراته الماضية على يد ضيفه وغريمه التقليدي فريق الأهلي بثلاثة أهداف مقابل لا شئ، وذلك في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب القاهرة الدولي بالعاصمة المصرية القاهرة، وذلك في إطار مباريات الأسبوع السابع عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م.

وعلى إثر هذه الخسارة استقر رصيد فريق الزمالك عند 28 نقطة محافظاً على مركزه الرابع في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، وبذلك يتأكد بشكل كبير للغاية خروج نادي الزمالك من حسابات الصراع غلى لقب الدوري المصري في الموسم الحالي إلا في حالة حدوث معجزة فيما تبقى من مباريات من عمر الدور الثاني في الموسم الحالي.

ومن المقرر أن تُقام المباراة المقبلة والمرتقبة بين فريق الزمالك وضيفه فريق الإنتاج الحربي في مساء يوم الأحد المقبل الموافق لليوم الرابع عشر من شهر يناير الحالي، وذلك على أرضية ملعب القاهرة الدولي بالعاصمة المصرية القاهرة.

وسوف تنطلق المباراة تحديداً في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، علماً بأن هذه المباراة تأتي في إطار مباريات الأسبوع الثامن عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م.

إقرأ أيضاً: مرتضى منصور يوافق على طلب إيهاب جلال رغم خسارة مباراة القمة أمام الأهلي