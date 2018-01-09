تعرف على قائمة الأهلي الكاملة في مباراة كأس السوبر أمام المصري البورسعيدي

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واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم الثلاثاء الموافق لليوم التاسع من شهر يناير الحالي تحضيراته على ملعب التتش بمقر النادي الرئيسي بالجزيرة تحت قيادة مديره الفني الكابتن حسام البدري، وذلك من أجل الاستعداد لمباراته المقبلة التي سوف تجمع بينه وبين منافسه فريق المصري البورسعيدي في مباراة كأس السوبر المصري.

وعقب نهاية مران اليوم الصباحي اتجهت بعثة المارد الأحمر إلي مطار القاهرة الدولي في ظهر اليوم أيضاً، قبل أن تبدأ بالتحرك في عصر اليوم نحو العاصمة الإماراتية أبوظبي وذلك من أجل خوض المباراة على أرضية ملعب هزاع بن زايد بالعاصمة الإماراتية أبوظبي.

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ومن جهته قام الكابتن حسام البدري المدير الفني لفريق الأهلي بالإعلان عن قائمة الفريق المسافرة إلي دولة الإمارات العربية المتحدة قبل التوجه إلي مطار القاهرة الدولي، حيث تكونت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي / شريف إكرامي / أحمد عادل عبد المنعم

خط الدفاع: أحمد فتحي / صبري رحيل / أيمن أشرف / سعد الدين سمير / محمد هاني / باسم علي / حسين السيد / علي معول

خط الوسط: حسام عاشور / عمرو السولية / هشام محمد / إسلام محارب / جونيور أجايي / ميدو جابر / كريم نيدفيد / عبد الله السعيد / وليد سليمان / مؤمن زكريا / باكا / أحمد حمودي / أحمد حمدي

خط الهجوم: وليد أزارو / مروان محسن / أحمد ياسر ريان

وكان فريق الأهلي قد نجح في تحقيق الانتصار في مباراته الماضية على حساب غريمه التقليدي ومضيفه فريق الزمالك بثلاثة أهداف مقابل لا شئ، وذلك في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب القاهرة الدولي بالعاصمة المصرية القاهرة، وذلك في إطار مباريات الأسبوع السابع عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م.

وعلى إثر ذلك الانتصار الهام رفع فريق الأهلي رصيده إلي 39 نقطة مما جعله يرتقي إلي صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز وحيداً دون أي شريك، وإن كان ذلك بشكل مؤقت لحين خوض فريق الاسماعيلي مباراته في هذه الجولة، علماً بأن فريق الأهلي لا يزال لديه مباراة مؤجلة سوف يخوضها في وقت لاحق أمام فريق المقاولون العرب.

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