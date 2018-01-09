مرتضى منصور يكشف عن السر وراء نجاح صفقة التونسي حمدي النقاز

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كشف المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك حالياً اليوم الثلاثاء الموافق لليوم التاسع من شهر يناير الحالي عن السر والسبب الرئيسي وراء نجاح صفقة الظهير الأيمن الدولي التونسي حمدي النقاز، والتي كادت أن تتعثر في الأيام القليلة الماضية بسبب بعض الأمور المادية العالقة بين اللاعب ومجلس إدارة نادي الزمالك.

وعقب توقيع اللاعب حمدي النقاز على عقد انتقاله بشكل رسمي اليوم الثلاثاء مع نادي الزمالك قادماً من صفوف فريق النجم الساحلي التونسي، أكد المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أن النجم التونسي حمدي النقاز قد اختار الانتقال إلي صفوف نادي الزمالك عوضاً عن الانتقال إلي أحد الأندية الأوروبية بالرغم من العروض المغرية التي وصلت له في الآونة الأخيرة.

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وفي إطار تصريحات صحفية أيضاً شدد المستشار مرتضى منصور على أن علاقة نادي الزمالك مع مجلس إدارة نادي النجم الساحلي جيدة للغاية، وهو الأمر الذي ساهم أيضاً في حسم الصفقة بشكل سريع من جانب مجلس إدارة نادي النجم الساحلي، علماً بأن النجم التونسي حمدي النقاز قد وقع على عقداً لمدة 4 سنوات مع نادي الزمالك وذلك في صفقة وصلت قيمتها إلي مبلغ 700 ألف دولار.

وعلى صعيد آخر كان فريق الزمالك قد تعرض للخسارة في مباراته الماضية على يد ضيفه وغريمه التقليدي فريق الأهلي بثلاثة أهداف مقابل لا شئ، وذلك في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب القاهرة الدولي بالعاصمة المصرية القاهرة، وذلك في إطار مباريات الأسبوع السابع عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م.

وعلى إثر هذه الخسارة استقر رصيد فريق الزمالك عند 28 نقطة محافظاً على مركزه الرابع في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، وبذلك يتأكد بشكل كبير للغاية خروج نادي الزمالك من حسابات الصراع غلى لقب الدوري المصري في الموسم الحالي إلا في حالة حدوث معجزة فيما تبقى من مباريات من عمر الدور الثاني في الموسم الحالي.

ومن المقرر أن تُقام المباراة المقبلة والمرتقبة بين فريق الزمالك وضيفه فريق الإنتاج الحربي في مساء يوم الأحد المقبل الموافق لليوم الرابع عشر من شهر يناير الحالي، وذلك على أرضية ملعب القاهرة الدولي بالعاصمة المصرية القاهرة.

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