نجم جديد على مشارف الرحيل رسمياً عن القلعة الحمراء في يناير الحالي

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ذكرت تقارير صحفية مصرية اليوم الثلاثاء الموافق لليوم التاسع من شهر يناير الحالي أن نجم جديد من الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بات على مشارف الرحيل بشكل رسمي عن صفوف القلعة الحمراء، وذلك خلال فترة الإنتقالات الشتوية الحالية أي في شهر يناير الحالي من عام 2018.

حيث أشارت التقارير إلي أن النجم الواعد عمرو بركات بات على مشارف الرحيل رسمياً عن صفوف النادي الأهلي في الميركاتو الشتوي الحالي، ويأتي ذلك خاصة بعدما قام الكابتن حسام البدري المدير الفني لفريق الأهلي باستبعاده أولاً من قائمة الفريق المشاركة في مسابقة دوري أبطال أفريقيا في العام الحالي، وثانياً من قائمة الفريق التي سافرت إلي دولة الإمارات العربية المتحدة من أجل خوض مباراة كأس السوبر المصري أمام فريق المصري البورسعيدي.

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ومن المتوقع أن يُغادر النجم الواعد عمرو بركات على سبيل الإعارة إما لصفوف نادي مصر المقاصة أو نادي إنبي أو أحد أندية الخليج العربي، علماً بأن كلاً من عماد متعب وأحمد الشيخ ومؤمن زكريا قد رحلوا جميعاً عن صفوف القلعة الحمراء إلي أندية في الدوري السعودي في الميركاتو الشتوي الحالي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي.

وعلى صعيد آخر كان فريق الأهلي قد نجح في تحقيق الانتصار في مباراته الماضية على حساب غريمه التقليدي ومضيفه فريق الزمالك بثلاثة أهداف مقابل لا شئ، وذلك في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب القاهرة الدولي بالعاصمة المصرية القاهرة، وذلك في إطار مباريات الأسبوع السابع عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م.

وعلى إثر ذلك الانتصار الهام رفع فريق الأهلي رصيده إلي 39 نقطة مما جعله يرتقي إلي صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز وحيداً دون أي شريك، وإن كان ذلك بشكل مؤقت لحين خوض فريق الإسماعيلي مباراته في هذه الجولة، علماً بأن فريق الأهلي لا يزال لديه مباراة مؤجلة سوف يخوضها في وقت لاحق أمام فريق المقاولون العرب.

ومن المقرر أن تُقام المباراة المقبلة والمرتقبة بين فريق الأهلي ومنافسه فريق المصري البورسعيدي في مساء يوم الجمعة المقبل الموافق لليوم الثاني عشر من شهر يناير الحالي، وذلك على أرضية ملعب هزاع بن زايد بالعاصمة الإماراتية أبوظبي على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة.

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