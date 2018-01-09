مرتضى منصور يتقدم بطلب هام إلي إيهاب جلال قبل انطلاقة الدور الثاني

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تقدم المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك حالياً بطلب في غاية الأهمية اليوم الثلاثاء الموافق لليوم التاسع من شهر يناير الحالي إلي الكابتن إيهاب جلال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، وذلك قبل انطلاقة الدور الثاني من عمر الموسم الحالي حينما يواجه فريق الزمالك نظيره فريق الإنتاج الحربي.

حيث طلب المستشار مرتضى منصور من الكابتن إيهاب جلال بضرورة أن يقوم بحسم كافة ملفات اللاعبين داخل فريق الزمالك، وخاصة بعدما أبدى بعض وكلاء هؤلاء اللاعبين رغبتهم في رحيل لاعبوهم عن صفوف نادي الزمالك في الميركاتو الشتوي الحالي بسبب العروض الخارجية سواء من الخليج أو من القارة الأوروبية.

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ويأتي طلب المستشار مرتضى منصور من أجل حسم كافة الملفات قبل يوم الأحد المقبل، وذلك حتى يعود عامل التركيز من جديد إلي كل لاعبي فريق الزمالك مع انطلاقة الدور الثاني من عمر الموسم الحالي والذي ينتظر فيه فريق الزمالك العديد من التحديات الصعبة وعلى رأسها ضرورة ضمان مقعده في دور المجموعات في مسابقة كأس الاتحاد الأفريقي وأيضاً المنافسة على لقب كأس مصر.

وكان فريق الزمالك قد تعرض للخسارة في مباراته الماضية على يد ضيفه وغريمه التقليدي فريق الأهلي بثلاثة أهداف مقابل لا شئ، وذلك في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب القاهرة الدولي بالعاصمة المصرية القاهرة، وذلك في إطار مباريات الأسبوع السابع عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م.

وعلى إثر هذه الخسارة استقر رصيد فريق الزمالك عند 28 نقطة محافظاً على مركزه الرابع في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، وبذلك يتأكد بشكل كبير للغاية خروج نادي الزمالك من حسابات الصراع غلى لقب الدوري المصري في الموسم الحالي إلا في حالة حدوث معجزة فيما تبقى من مباريات من عمر الدور الثاني في الموسم الحالي.

ومن المقرر أن تُقام المباراة المقبلة والمرتقبة بين فريق الزمالك وضيفه فريق الإنتاج الحربي في مساء يوم الأحد المقبل الموافق لليوم الرابع عشر من شهر يناير الحالي، وذلك على أرضية ملعب القاهرة الدولي بالعاصمة المصرية القاهرة.

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