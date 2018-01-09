إيهاب جلال ينفي تماماً تواجده على مواقع التواصل الإجتماعي

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نفى الكابتن إيهاب جلال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك اليوم الثلاثاء الموافق لليوم التاسع من شهر يناير الحالي امتلاكه لأي حساب سواء رسمي أو غير رسمي على أي موقع من التواصل الإجتماعي سواء فيس بوك أو تويتر أو انستجرام، مشيراً في الوقت ذاته إلي أن بعض الحسابات الوهمية الصادرة بإسمه لا تخصه على الإطلاق.

وفي خلال تصريحات صحفية أيضاً اليوم الثلاثاء حذر الكابتن إيهاب جلال كل وسائل الإعلام والصحف المصرية من التعامل مع أي صفحة وهمية تحمل إسمه على مواقع التواصل الإجتماعي، كما أضاف أيضاً في تصريحاته بأن فريق الزمالك لديه لاعبين كبار وقادر على العودة من جديد إلي المسار الصحيح وأيضاً العودة من جديد لتحقيق الألقاب والانجازات.

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وكان فريق الزمالك قد تعرض للخسارة في مباراته الماضية على يد ضيفه وغريمه التقليدي فريق الأهلي بثلاثة أهداف مقابل لا شئ، وذلك في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب القاهرة الدولي بالعاصمة المصرية القاهرة، وذلك في إطار مباريات الأسبوع السابع عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م.

وعلى إثر هذه الخسارة استقر رصيد فريق الزمالك عند 28 نقطة محافظاً على مركزه الرابع في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، وبذلك يتأكد بشكل كبير للغاية خروج نادي الزمالك من حسابات الصراع غلى لقب الدوري المصري في الموسم الحالي إلا في حالة حدوث معجزة فيما تبقى من مباريات من عمر الدور الثاني في الموسم الحالي.

ومن المقرر أن تُقام المباراة المقبلة والمرتقبة بين فريق الزمالك وضيفه فريق الإنتاج الحربي في مساء يوم الأحد المقبل الموافق لليوم الرابع عشر من شهر يناير الحالي، وذلك على أرضية ملعب القاهرة الدولي بالعاصمة المصرية القاهرة.

وسوف تنطلق المباراة تحديداً في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، علماً بأن هذه المباراة تأتي في إطار مباريات الأسبوع الثامن عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م.

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