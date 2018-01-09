تصريح ناري من أحمد الشيخ بخصوص إمكانية ارتدائه لقميص الزمالك في المستقبل

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قام النجم الصاعد أحمد الشيخ لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي والمعار في الميركاتو الشتوي الحالي إلي صفوف نادي الاتفاق السعودي بالتعليق اليوم الثلاثاء الموافق لليوم التاسع من شهر يناير الحالي على العديد من الأنباء التي صدرت من جانب بعض وسائل الإعلام والصحف المصرية حول إمكانية رحيله إلي نادي الزمالك في المستقبل.

فمن خلال تصريحات صحفية له اليوم الثلاثاء أكد النجم الواعد أحمد الشيخ استحالة ارتدائه لقميص نادي الزمالك في المستقبل القريب، مشيراً في الوقت ذاته إلي أن نادي الزمالك يُعتبر أحد أكبر الأندية في كرة القدم المصرية والعربية والأفريقية، ولكنه من المستحيل أن يرتدي أي قميص نادي آخر في مصر سوى قميص النادي الأهلي أو نادي مصر المقاصة أصحاب الفضل عليه في مسيرته الرياضية.

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هذا وتأتي تلك التصريحات من جانب النجم الواعد أحمد الشيخ بناءً على العديد من الأنباء التي صدرت من جانب بعض وسائل الإعلام والصحف المصرية حول إمكانية انتقال أحمد الشيخ في المستقبل القريب في نهاية الموسم الحالي تحديداً إلي صفوف نادي الزمالك، وخاصة بعدما تولى الكابتن إيهاب جلال منصب المدير الفني في فريق الزمالك.

وعلى صعيد آخر كان فريق الأهلي قد نجح في تحقيق الانتصار في مباراته الماضية على حساب غريمه التقليدي ومضيفه فريق الزمالك بثلاثة أهداف مقابل لا شئ، وذلك في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب القاهرة الدولي بالعاصمة المصرية القاهرة، وذلك في إطار مباريات الأسبوع السابع عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م.

وعلى إثر ذلك الانتصار الهام رفع فريق الأهلي رصيده إلي 39 نقطة مما جعله يرتقي إلي صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز وحيداً دون أي شريك، وإن كان ذلك بشكل مؤقت لحين خوض فريق الإسماعيلي مباراته في هذه الجولة، علماً بأن فريق الأهلي لا يزال لديه مباراة مؤجلة سوف يخوضها في وقت لاحق أمام فريق المقاولون العرب.

ومن المقرر أن تُقام المباراة المقبلة والمرتقبة بين فريق الأهلي ومنافسه فريق المصري البورسعيدي في مساء يوم الجمعة المقبل الموافق لليوم الثاني عشر من شهر يناير الحالي، وذلك على أرضية ملعب هزاع بن زايد بالعاصمة الإماراتية أبوظبي على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة.

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