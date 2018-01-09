مرتضى منصور: لم يتم حسم صفقة النقاز إلا بعد الحصول على موافقة إيهاب جلال

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تحدث المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك حالياً اليوم الثلاثاء الموافق لليوم التاسع من شهر يناير الحالي عن أولى صفقات نادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالي، والتي جاءت بعد التعاقد بشكل رسمي اليوم مع الظهير الأيمن الدولي التونسي حمدي النقاز قادماً من صفوف نادي النجم الساحلي التونسي.

فمن خلال تصريحات صحفية له اليوم الثلاثاء أكد المستشار مرتضى منصور أن صفقة النجم التونسي حمدي النقاز لم يتم حسمها بشكل رسمي إلا بعد حصول مجلس إدارة نادي الزمالك على موافقة رسمية من الجهاز الفني الجديد لفريق الزمالك بقيادة الكابتن إيهاب جلال، مشيراً في الوقت ذاته إلي أن النجم التونسي حمدي النقاز سوف يكون إضافة قوية لفريق الزمالك وخاصة في ظل الخبرات الدولية التي يملكها اللاعب رفقة منتخب بلاده تونس.

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وعلى صعيد آخر كان فريق الزمالك قد تعرض للخسارة في مباراته الماضية على يد ضيفه وغريمه التقليدي فريق الأهلي بثلاثة أهداف مقابل لا شئ، وذلك في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب القاهرة الدولي بالعاصمة المصرية القاهرة، وذلك في إطار مباريات الأسبوع السابع عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م.

وعلى إثر هذه الخسارة استقر رصيد فريق الزمالك عند 28 نقطة محافظاً على مركزه الرابع في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، وبذلك يتأكد بشكل كبير للغاية خروج نادي الزمالك من حسابات الصراع غلى لقب الدوري المصري في الموسم الحالي إلا في حالة حدوث معجزة فيما تبقى من مباريات من عمر الدور الثاني في الموسم الحالي.

ومن المقرر أن تُقام المباراة المقبلة والمرتقبة بين فريق الزمالك وضيفه فريق الإنتاج الحربي في مساء يوم الأحد المقبل الموافق لليوم الرابع عشر من شهر يناير الحالي، وذلك على أرضية ملعب القاهرة الدولي بالعاصمة المصرية القاهرة.

وسوف تنطلق المباراة تحديداً في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، علماً بأن هذه المباراة تأتي في إطار مباريات الأسبوع الثامن عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م.

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