رسمياً: تعرف على أول اللاعبين المغادرين لنادي الزمالك بأمر من إيهاب جلال

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أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور اليوم الثلاثاء الموافق لليوم التاسع من شهر يناير الحالي عن أول اللاعبين المغادرين من قلعة نادي الزمالك خلال فترة الإنتقالات الشتوية الحالية، وذلك بأمر صادر من الكابتن إيهاب جلال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك.

فمن خلال تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء أكد الكابتن إسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة نادي الزمالك أن مجلس إدارة نادي الزمالك قد قام بفسخ عقد اللاعب السوري علاء الشبلي مع نادي الزمالك بالتراضي بين الطرفين، مشيراً في الوقت ذاته إلي أن اللاعب السوري علاء الشبلي قام أيضاً بالتوقيع على إخلاء طرف بعدم وجود أي مستحقات مالية له لدى نادي الزمالك.

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وعلى صعيد آخر كان فريق الزمالك قد تعرض للخسارة في مباراته الماضية على يد ضيفه وغريمه التقليدي فريق الأهلي بثلاثة أهداف مقابل لا شئ، وذلك في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب القاهرة الدولي بالعاصمة المصرية القاهرة، وذلك في إطار مباريات الأسبوع السابع عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م.

وعلى إثر هذه الخسارة استقر رصيد فريق الزمالك عند 28 نقطة محافظاً على مركزه الرابع في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، وبذلك يتأكد بشكل كبير للغاية خروج نادي الزمالك من حسابات الصراع غلى لقب الدوري المصري في الموسم الحالي إلا في حالة حدوث معجزة فيما تبقى من مباريات من عمر الدور الثاني في الموسم الحالي.

ومن المقرر أن تُقام المباراة المقبلة والمرتقبة بين فريق الزمالك وضيفه فريق الإنتاج الحربي في مساء يوم الأحد المقبل الموافق لليوم الرابع عشر من شهر يناير الحالي، وذلك على أرضية ملعب القاهرة الدولي بالعاصمة المصرية القاهرة.

وسوف تنطلق المباراة تحديداً في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، علماً بأن هذه المباراة تأتي في إطار مباريات الأسبوع الثامن عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م.

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