محمد عادل: نجاح إيهاب جلال مع الزمالك ليس أمراً وارداً والأهلي كان الأحق بالقمة

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قام الكابتن محمد عادل فتحي رئيس قطاع الكرة بنادي المقاولون العرب بالتعليق اليوم الثلاثاء الموافق لليوم التاسع من شهر يناير الحالي على مباراة القمة، والتي حسمها فريق الأهلي عقب فوزه على حساب غريمه التقليدي فريق الزمالك في مساء يوم أمس الإثنين في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

فمن خلال تصريحات صحفية له اليوم الثلاثاء أكد الكابتن محمد عادل فتحي بأن نجاح الكابتن إيهاب جلال مع نادي الزمالك ليس أمراً وارداً على الإطلاق، مشيراً في الوقت ذاته إلي أنه يتمنى ذلك نظراً لشخصية الكابتن إيهاب جلال المحترمة، كما أضاف أيضاً في تصريحاته أن فريق الأهلي كان الأحق بكل المقاييس بالفوز في مباراة القمة، مشدداً في ختام تصريحاته على أن فريق الزمالك قدم مباراة جيدة ولكن اختيارات الكابتن إيهاب جلال كانت خاطئة في بعض المراكز.

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وكان فريق الأهلي قد نجح في تحقيق الانتصار في مباراته الماضية على حساب غريمه التقليدي ومضيفه فريق الزمالك بثلاثة أهداف مقابل لا شئ، وذلك في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب القاهرة الدولي بالعاصمة المصرية القاهرة، وذلك في إطار مباريات الأسبوع السابع عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م.

وعلى إثر ذلك الانتصار الهام رفع فريق الأهلي رصيده إلي 39 نقطة مما جعله يرتقي إلي صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز وحيداً دون أي شريك، وإن كان ذلك بشكل مؤقت لحين خوض فريق الإسماعيلي مباراته في هذه الجولة، علماً بأن فريق الأهلي لا يزال لديه مباراة مؤجلة سوف يخوضها في وقت لاحق أمام فريق المقاولون العرب.

ومن المقرر أن تُقام المباراة المقبلة والمرتقبة بين فريق الأهلي ومنافسه فريق المصري البورسعيدي في مساء يوم الجمعة المقبل الموافق لليوم الثاني عشر من شهر يناير الحالي، وذلك على أرضية ملعب هزاع بن زايد بالعاصمة الإماراتية أبوظبي على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة.

وسوف تنطلق المباراة تحديداً في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة والساعة الثامنة مساءً بتوقيت الإمارات، علماً بأن هذه المباراة تأتي في إطار مباراة كأس السوبر المصري للموسم الحالي 2017 / 2018 م.

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