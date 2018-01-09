بعثة المارد الأحمر تحط الرحال على أرض دولة الإمارات بعد رحلة شاقة

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وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي منذ ساعة تقريباً إلي أرض دولة الإمارات العربية المتحدة وتحديداً إلي العاصمة الإماراتية أبوظبي قادمة من العاصمة المصرية القاهرة، وذلك بعد رحلة طيران شاقة نوعاً ما استغرقت حوالي أربع ساعات منذ عصر اليوم الثلاثاء الموافق لليوم التاسع من شهر يناير الحالي.

ومن المقرر أن يُجري فريق الأهلي مرانه الأول على أرض دولة الإمارات في يوم غداً الأربعاء، وذلك من أجل مواصلة التحضير لمباراة كأس السوبر المصري والتي سوف تجمع بينه وبين منافسه فريق المصري البورسعيدي، علماً بأن فريق الأهلي قد أجرى مرانه الأول تحضيراً للمباراة في العاصمة المصرية القاهرة في صباح اليوم الثلاثاء.

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وكان فريق الأهلي قد نجح في تحقيق الانتصار في مباراته الماضية على حساب غريمه التقليدي ومضيفه فريق الزمالك بثلاثة أهداف مقابل لا شئ، وذلك في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب القاهرة الدولي بالعاصمة المصرية القاهرة، وذلك في إطار مباريات الأسبوع السابع عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م.

وعلى إثر ذلك الانتصار الهام رفع فريق الأهلي رصيده إلي 39 نقطة مما جعله يرتقي إلي صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز وحيداً دون أي شريك، وإن كان ذلك بشكل مؤقت لحين خوض فريق الإسماعيلي مباراته في هذه الجولة، علماً بأن فريق الأهلي لا يزال لديه مباراة مؤجلة سوف يخوضها في وقت لاحق أمام فريق المقاولون العرب.

ومن المقرر أن تُقام المباراة المقبلة والمرتقبة بين فريق الأهلي ومنافسه فريق المصري البورسعيدي في مساء يوم الجمعة المقبل الموافق لليوم الثاني عشر من شهر يناير الحالي، وذلك على أرضية ملعب هزاع بن زايد بالعاصمة الإماراتية أبوظبي على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة.

وسوف تنطلق المباراة تحديداً في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة والساعة الثامنة مساءً بتوقيت الإمارات، علماً بأن هذه المباراة تأتي في إطار مباراة كأس السوبر المصري للموسم الحالي 2017 / 2018 م.

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