تعرف على رسالة أحمد الشناوي إلي جماهير نادي الزمالك بعد خسارة مباراة القمة

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قام النجم أحمد الشناوي حارس مرمى فريق الزمالك ومنتخب مصر بالتعليق اليوم الثلاثاء الموافق لليوم التاسع من شهر يناير الحالي على مباراة القمة، والتي خسرها فريقه على يد الغريم التقليدي فريق الأهلي في مساء يوم أمس الإثنين في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

حيث قام النجم أحمد الشناوي بنشر رسالة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر، وكتب فيها: “نعتذر لجمهور الزمالك على الهزيمة الأخيرة، لم نكن في أفضل حال ولم يكن يوم الزمالك، والتوفيق كان بعيد عن لاعبي الزمالك، وبصفة شخصية أعتذر بالنيابة عن باقي الفريق، ولن أحزن من تصريحات الجمهور ورئيس النادي بعرضي للبيع أو الانتقادات الموجهة إلي أحمد الشناوي”.

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كما أضاف أيضاً: “ولكن سأظل لأخر يوم لي داخل جدران نادي الزمالك أعمل وأجتهد من أجل الزمالك وجماهيره، حتى لو تم بيعي في يناير من هذا الموسم أعتذر مرة أخرى لجماهير الزمالك، وسنظل أوفياء لنادي الزمالك لأخر لحظة لنا بداخله حتى لو كان الرحيل قريباً”.

وكان فريق الزمالك قد تعرض للخسارة في مباراته الماضية على يد ضيفه وغريمه التقليدي فريق الأهلي بثلاثة أهداف مقابل لا شئ، وذلك في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب القاهرة الدولي بالعاصمة المصرية القاهرة، وذلك في إطار مباريات الأسبوع السابع عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م.

وعلى إثر هذه الخسارة استقر رصيد فريق الزمالك عند 28 نقطة محافظاً على مركزه الرابع في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، وبذلك يتأكد بشكل كبير للغاية خروج نادي الزمالك من حسابات الصراع غلى لقب الدوري المصري في الموسم الحالي إلا في حالة حدوث معجزة فيما تبقى من مباريات من عمر الدور الثاني في الموسم الحالي.

ومن المقرر أن تُقام المباراة المقبلة والمرتقبة بين فريق الزمالك وضيفه فريق الإنتاج الحربي في مساء يوم الأحد المقبل الموافق لليوم الرابع عشر من شهر يناير الحالي، وذلك على أرضية ملعب القاهرة الدولي بالعاصمة المصرية القاهرة.

وسوف تنطلق المباراة تحديداً في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، علماً بأن هذه المباراة تأتي في إطار مباريات الأسبوع الثامن عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م.

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