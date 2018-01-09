مرتضى منصور يواصل التدخل في عمل إيهاب جلال ويُعلن موافقته على رحيل نجم الزمالك إلي الأهلي

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واصل المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك حالياً التدخل في عمل الكابتن إيهاب جلال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، وذلك بعدما أعلن عن موافقته اليوم الثلاثاء الموافق لليوم التاسع من شهر يناير الحالي على رحيل نجم فريق الزمالك إلي صفوف النادي الأهلي في الميركاتو الشتوي الحالي.

فمن خلال تصريحات له اليوم عبر إذاعة ميجا إف إم أكد المستشار مرتضى منصور بأن وكيل أعمال النجم أحمد الشناوي قال بأن الشناوي لديه عرض من النادي الأهلي، مشيراً في الوقت ذاته إلي أنه في حالة كان العرض رسمياً فإنه يوافق على رحيل أحمد الشناوي إلي صفوف القلعة الحمراء، كما أضاف أيضاً في تصريحاته بأنه لا يُمانع رحيل أي لاعب عن نادي الزمالك وخاصة إذا كان لا يرغب في البقاء مع النادي.

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وكان فريق الزمالك قد تعرض للخسارة في مباراته الماضية على يد ضيفه وغريمه التقليدي فريق الأهلي بثلاثة أهداف مقابل لا شئ، وذلك في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب القاهرة الدولي بالعاصمة المصرية القاهرة، وذلك في إطار مباريات الأسبوع السابع عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م.

وعلى إثر هذه الخسارة استقر رصيد فريق الزمالك عند 28 نقطة محافظاً على مركزه الرابع في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، وبذلك يتأكد بشكل كبير للغاية خروج نادي الزمالك من حسابات الصراع غلى لقب الدوري المصري في الموسم الحالي إلا في حالة حدوث معجزة فيما تبقى من مباريات من عمر الدور الثاني في الموسم الحالي.

ومن المقرر أن تُقام المباراة المقبلة والمرتقبة بين فريق الزمالك وضيفه فريق الإنتاج الحربي في مساء يوم الأحد المقبل الموافق لليوم الرابع عشر من شهر يناير الحالي، وذلك على أرضية ملعب القاهرة الدولي بالعاصمة المصرية القاهرة.

وسوف تنطلق المباراة تحديداً في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، علماً بأن هذه المباراة تأتي في إطار مباريات الأسبوع الثامن عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م.

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