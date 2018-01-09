المنتخب الوطني في أزمة قبل مونديال روسيا بأشهر قليلة فقط

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بات المنتخب الوطني المصري الأول لكرة القدم وخاصة مديره الفني الأرجنتيني هيكتور كوبر في أزمة كبيرة للغاية اليوم الثلاثاء الموافق لليوم التاسع من شهر يناير الحالي، وذلك قبيل انطلاقة مونديال روسيا المقبل بأشهر قليلة فقط حيث لا يتبقى سوى خمسة أشهر فقط على موعد انطلاقة المونديال المقبل.

وتأتي هذه الأزمة بعدما كشفت شبكة قنوات سكاي سبورتس الإنجليزية اليوم الثلاثاء عن اقتراب النجم المصري محمد النني من الرحيل عن صفوف ناديه الحالي أرسنال الإنجليزي، وذلك خلال فترة الإنتقالات الشتوية الحالية بسبب انخفاض مستواه كثيراً بشكل ملفت للغاية، علماً بأن شبكة قنوات سكاي سبورتس قد أشارت أيضاً أن اللاعب بات على مشارف الانضمام إلي صفوف نادي وست هام يونايتد.

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ولكن الأزمة التي سيجد فيها المدرب هيكتور كوبر نفسه هي عدم جاهزية النجم محمد النني من أجل المشاركة بأي وسيلة ممكنة مع المنتخب المصري في مونديال روسيا، وذلك نظراً لكونه بات حبيساً على مقاعد البدلاء منذ فترة طويلة للغاية رفقة ناديه الحالي أرسنال، وحتى في حالة انتقاله إلي صفوف نادي وست هام يونايتد فمن الصعب أن يحجز مكان أساسي له في منتصف الموسم الحالي، مما يُحتم على المدرب هيكتور كوبر ضرورة البحث عن لاعب بديل في ذلك المركز قبل موعد المونديال.

وكانت قرعة مونديال روسيا قد أسفرت عن تواجد المنتخب المصري في المجموعة الأولى، وذلك بجانب كلاً من مستضيف البطولة منتخب روسيا ومنتخب السعودية إضافة إلي منتخب الأوروغواي، مما جعل تفاؤل الشعب المصري كبيراً للغاية في ظل ابتعاد منتخب الفراعنة عن مواجهة أي منتخب من المنتخبات القوية والعملاقة كمنتخب ألمانيا أو منتخب البرازيل أو منتخب الأرجنتين.

ومن المقرر أن يبدأ المنتخب المصري مشواره في المونديال المقبل أمام نظيره منتخب الأوروغواي في الجولة الأولى من دور المجموعات، وذلك في اليوم الخامس عشر من شهر يونيو من العام المقبل 2018 م، على أن تنطلق المباراة تحديداً في تمام الساعة الثانية ظهراً بتوقيت القاهرة.

فيما ستكون المباراة الثانية للمنتخب المصري أمام نظيره منتخب روسيا في اليوم التاسع عشر من الشهر ذاته، على أن تنطلق تحديداً في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، بينما ستكون المباراة الثالثة للمنتخب المصري أمام شقيقه المنتخب السعودي في اليوم الخامس والعشرين من الشهر ذاته، على أن تنطلق المباراة تحديداً في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة.

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