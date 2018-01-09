عبد العزيز عبد الشافي: مباراة السوبر مهمة ونسعى لحصد اللقب

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تحدث الكابتن عبد العزيز عبد الشافي المدير الرياضي بالنادي الأهلي اليوم الثلاثاء الموافق لليوم التاسع من شهر يناير الحالي عن مباراة كأس السوبر المصري، والتي سوف تجمع بين فريق الأهلي وبين منافسه فريق المصري البورسعيدي في مساء يوم الجمعة المقبل على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة.

فمن خلال تصريحات صحفية له اليوم الثلاثاء عقب وصول بعثة المارد الأحمر إلي العاصمة الإماراتية أبوظبي، أكد الكابتن عبد العزيز عبد الشافي أن مباراة كأس السوبر المصري مهمة للغاية لفريق الأهلي، مشيراً في الوقت ذاته إلي أن المباراة سوف تكون في غاية الصعوبة على الفريقين، كما أضاف أيضاً في تصريحاته أن ملعب هزاع بن زايد الذي يستضيف المباراة يحمل ذكريات طيبة للغاية للمارد الأحمر وهو ما سوف يسعى الفريق إلي استغلاله بالشكل الأمثل.

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وكان فريق الأهلي قد نجح في تحقيق الانتصار في مباراته الماضية على حساب غريمه التقليدي ومضيفه فريق الزمالك بثلاثة أهداف مقابل لا شئ، وذلك في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب القاهرة الدولي بالعاصمة المصرية القاهرة، وذلك في إطار مباريات الأسبوع السابع عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م.

وعلى إثر ذلك الانتصار الهام رفع فريق الأهلي رصيده إلي 39 نقطة محافظاً على مركزه الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز وبفارق نقطة واحدة فقط عن فريق الإسماعيلي صاحب الصدارة، علماً بأن فريق الأهلي لا يزال لديه مباراة مؤجلة سوف يخوضها في وقت لاحق أمام فريق المقاولون العرب وفي حالة فاز بها فسوف ينفرد وحيداً بالصدارة دون أي شريك وبفارق نقطتين عن أقرب ملاحقيه.

ومن المقرر أن تُقام المباراة المقبلة والمرتقبة بين فريق الأهلي ومنافسه فريق المصري البورسعيدي في مساء يوم الجمعة المقبل الموافق لليوم الثاني عشر من شهر يناير الحالي، وذلك على أرضية ملعب هزاع بن زايد بالعاصمة الإماراتية أبوظبي على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة.

وسوف تنطلق المباراة تحديداً في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة والساعة الثامنة مساءً بتوقيت الإمارات، علماً بأن هذه المباراة تأتي في إطار مباراة كأس السوبر المصري للموسم الحالي 2017 / 2018 م.

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