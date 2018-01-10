نجوم الأهلي يتهكمون على مرتضى منصور في فيديو مسرب قبل السفر إلي الإمارات

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شهد يوم أمس الثلاثاء الموافق لليوم التاسع من شهر يناير الحالي تداول بعض نشطاء مواقع التواصل الإجتماعي فيديو مسرب لبعض نجوم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أثناء حديثهم عن مباراة القمة أمام الغريم التقليدي فريق الزمالك، وذلك حينما كانت بعثة الفريق مجتمعة في مطار القاهرة الدولي في ظهر يوم الثلاثاء قبل التوجه إلي دولة الإمارات العربية المتحدة.

وفي خلال ذلك الفيديو الذي قام شخص مجهول بتصويره دون علم لاعبي المارد الأحمر، قام كلاً من النجم أحمد عادل عبد المنعم وأحمد حمودي وكريم نيدفيد وعمرو السولية بالحديث عن مباراة القمة التي جمعت فريق الأهلي بغريمه التقليدي فريق الزمالك إضافة إلي الهجوم على المستشار مرتضى منصور بسبب قراره بعدم رغبته في تواجد النجم حازم إمام في صفوف نادي الزمالك.

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وكان فريق الأهلي قد نجح في تحقيق الانتصار في مباراته الماضية على حساب غريمه التقليدي ومضيفه فريق الزمالك بثلاثة أهداف مقابل لا شئ، وذلك في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب القاهرة الدولي بالعاصمة المصرية القاهرة، وذلك في إطار مباريات الأسبوع السابع عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م.

وعلى إثر ذلك الانتصار الهام رفع فريق الأهلي رصيده إلي 39 نقطة محافظاً على مركزه الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز وبفارق نقطة واحدة فقط عن فريق الإسماعيلي صاحب الصدارة، علماً بأن فريق الأهلي لا يزال لديه مباراة مؤجلة سوف يخوضها في وقت لاحق أمام فريق المقاولون العرب وفي حالة فاز بها فسوف ينفرد وحيداً بالصدارة دون أي شريك وبفارق نقطتين عن أقرب ملاحقيه.

ومن المقرر أن تُقام المباراة المقبلة والمرتقبة بين فريق الأهلي ومنافسه فريق المصري البورسعيدي في مساء يوم الجمعة المقبل الموافق لليوم الثاني عشر من شهر يناير الحالي، وذلك على أرضية ملعب هزاع بن زايد بالعاصمة الإماراتية أبوظبي على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة.

وسوف تنطلق المباراة تحديداً في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة والساعة الثامنة مساءً بتوقيت الإمارات، علماً بأن هذه المباراة تأتي في إطار مباراة كأس السوبر المصري للموسم الحالي 2017 / 2018 م.

فيديو مسرب لبعض نجوم الأهلي أثناء تهكمهم على مرتضى منصور

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