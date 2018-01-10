قرار هام من لجنة الكرة بالأهلي قبل مباراة كأس السوبر المصري

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اتخذت لجنة الكرة بالنادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب قراراً هاماً للغاية في مساء يوم أمس الثلاثاء الموافق لليوم التاسع من شهر يناير الحالي، وذلك قبل مباراة كأس السوبر المصري والتي سوف تجمع بين فريق الأهلي ومنافسه فريق المصري البورسعيدي في مساء يوم الجمعة المقبل.

حيث قررت لجنة الكرة بالنادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب عقد جلسة خاصة مع الكابتن حسام البدري المدير الفني لفريق الأهلي عقب عودة بعثة الفريق مباشرة من دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك من أجل حسم العديد من الملفات الهامة والتي يأتي في مقدمتها الصفقات التي يرغب فيها الكابتن حسام البدري في الميركاتو الشتوي الحالي.

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وإضافة لذلك أيضاً سوف يتم حسم ملف تجديد عقود نجوم فريق الأهلي والذي تنتهي عقودهم في نهاية الموسم الحالي، وهم عبد الله السعيد وشريف إكرامي ووليد سليمان وحسام عاشور وأحمد فتحي وصبري رحيل وأحمد عادل عبد المنعم، ويأتي ذلك لأن جميعهم قد تم قيدهم في قائمة المارد الأحمر الأفريقية في العام الحالي 2018 باستثناء النجم صبري رحيل.

وعلى صعيد آخر كان فريق الأهلي قد نجح في تحقيق الانتصار في مباراته الماضية على حساب غريمه التقليدي ومضيفه فريق الزمالك بثلاثة أهداف مقابل لا شئ، وذلك في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب القاهرة الدولي بالعاصمة المصرية القاهرة، وذلك في إطار مباريات الأسبوع السابع عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م.

وعلى إثر ذلك الانتصار الهام رفع فريق الأهلي رصيده إلي 39 نقطة محافظاً على مركزه الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز وبفارق نقطة واحدة فقط عن فريق الإسماعيلي صاحب الصدارة، علماً بأن فريق الأهلي لا يزال لديه مباراة مؤجلة سوف يخوضها في وقت لاحق أمام فريق المقاولون العرب وفي حالة فاز بها فسوف ينفرد وحيداً بالصدارة دون أي شريك وبفارق نقطتين عن أقرب ملاحقيه.

ومن المقرر أن تُقام المباراة المقبلة والمرتقبة بين فريق الأهلي ومنافسه فريق المصري البورسعيدي في مساء يوم الجمعة المقبل الموافق لليوم الثاني عشر من شهر يناير الحالي، وذلك على أرضية ملعب هزاع بن زايد بالعاصمة الإماراتية أبوظبي على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة.

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