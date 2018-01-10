الشبلي يُعبر عن حزنه بعد رحيله رسمياً عن الزمالك ويُهاجم نيبوشا بشدة

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تحدث النجم السوري علاء الشبلي لاعب نادي الزمالك سابقاً في مساء يوم أمس الثلاثاء الموافق لليوم التاسع من شهر يناير الحالي عن تجربته المخيبة مع نادي الزمالك في الدور الأول من عمر الموسم الحالي، وذلك بعدما تم فسخ عقده بشكل رسمي في يوم أمس الثلاثاء بالتراضي مع مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور.

فمن خلال تصريحات تليفزيونية أعرب النجم السوري علاء الشبلي عن حزنه الشديد بسبب رحيله عن صفوف نادي الزمالك في الميركاتو الشتوي الحالي، مشيراً في الوقت ذاته إلي أن السبب الرئيسي وراء فشل تجربته مع نادي الزمالك هو المونتينيغري نيبوشا المدير الفني السابق لفريق الزمالك.

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كما أضاف أيضاً في تصريحاته أن المدرب نيبوشا كان يتجاهله دائماً سواء في المباريات أو حتى في تدريبات الفريق قبل أي مباراة يخوضها الفريق، مؤكداً أيضاً بأنه لم يحصل على فرصته من أجل المشاركة في أي مباراة رسمية مع فريق الزمالك مما يُزيد من حزنه، مشدداً في ختام تصريحاته على أنه يملك العديد من العروض في الوقت الحالي متمنياً استمراره في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وعلى صعيد آخر كان فريق الزمالك قد تعرض للخسارة في مباراته الماضية على يد ضيفه وغريمه التقليدي فريق الأهلي بثلاثة أهداف مقابل لا شئ، وذلك في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب القاهرة الدولي بالعاصمة المصرية القاهرة، وذلك في إطار مباريات الأسبوع السابع عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م.

وعلى إثر هذه الخسارة استقر رصيد فريق الزمالك عند 28 نقطة محافظاً على مركزه الرابع في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، وبذلك يتأكد بشكل كبير للغاية خروج نادي الزمالك من حسابات الصراع غلى لقب الدوري المصري في الموسم الحالي إلا في حالة حدوث معجزة فيما تبقى من مباريات من عمر الدور الثاني في الموسم الحالي.

ومن المقرر أن تُقام المباراة المقبلة والمرتقبة بين فريق الزمالك وضيفه فريق الإنتاج الحربي في مساء يوم الأحد المقبل الموافق لليوم الرابع عشر من شهر يناير الحالي، وذلك على أرضية ملعب القاهرة الدولي بالعاصمة المصرية القاهرة.

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