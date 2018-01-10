تعرف على أبرز تصريحات النجم حسين الشحات بعد انضمامه رسمياً إلي العين الإماراتي

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تحدث النجم الواعد حسين الشحات في مساء يوم أمس الثلاثاء الموافق لليوم التاسع من شهر يناير الحالي عن تجربته الجديدة في الدوري الإماراتي، وذلك بعدما انتقل بشكل رسمي من صفوف ناديه الحالي مصر المقاصة على سبيل الإعارة إلي صفوف نادي العين الإماراتي في الميركاتو الشتوي الحالي.

فمن خلال تصريحات له في يوم أمس الثلاثاء للموقع الرسمي لنادي العين الإماراتي، قام النجم الواعد حسين الشحات بتقديم الشكر إلي اللواء محمد عبد السلام رئيس نادي مصر المقاصة، وذلك بعدما وافق على إعارته إلي أحد أكبر الأندية في القارة الآسيوية والسماح له بخوض تجربة الإحتراف مما قد يُساهم في تواجده رفقة المنتخب الوطني المصري في مونديال روسيا المقبل.

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ولا شك أن انتقال النجم الواعد حسين الشحات إلي صفوف نادي العين الإماراتي كان بمثابة صدمة كبيرة للغاية سواء لجماهير النادي الأهلي، أو بشكل خاص للكابتن حسام البدري المدير الفني لفريق الأهلي والذي كان يرغب بشدة في التعاقد مع النجم الواعد خلال فترة الإنتقالات الشتوية الحالية.

وعلى الرغم من تقديم مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب ثلاثة عروض مغرية إلي نادي مصر المقاصة من أجل التعاقد مع النجم الواعد حسين الشحات والتي وصل قيمة آخر عرض فيها إلي مبلغ 11 مليون جنيه مصري إضافة إلي الثنائي ميدو جابر وأكرم توفيق، إلا أن عرض نادي العين الإماراتي كان أكبر من أي عرض قدمه النادي الأهلي حيث وصلت قيمته إلي مبلغ 500 ألف دولار وذلك على سبيل الإعارة لمدة 6 شهور فقط لا غير.

وفي إطار تصريحات النجم الواعد حسين الشحات أيضاً للموقع الرسمي لنادي العين، قام النجم حسين الشحات بتوجيه الشكر إلي جماهير نادي مصر المقاصة في ظل دعمهم المتواصل له طوال تواجده رفقة النادي الفيومي، كما أعرب أيضاً عن سعادته البالغة بالمشاركة مع زعيم الأندية الإماراتية مشدداً على أن هدفه الرئيسي هو المشاركة بصفة أساسية مع الفريق وحصد الألقاب في نهاية المطاف.

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