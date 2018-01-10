قرار هام من مجلس الخطيب قبل مباراة كأس السوبر المصري

Advertisements

اتخذ مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب قراراً هاماً في مساء يوم أمس الثلاثاء الموافق لليوم التاسع من شهر يناير الحالي، وذلك قبل مباراة كأس السوبر المصري والتي سوف تجمع بين فريق الأهلي ومنافسه فريق المصري البورسعيدي في مساء يوم الجمعة المقبل.

حيث قرر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب تعيين الإعلامي شريف فؤاد متحدثاً إعلامياً لمجلس إدارة النادي الأهلي وذلك خلفاً للمهندس عدلي القيعي، علماً بأن مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب قد قام بتعيين المهندس عدلي القيعي في منصب مدير إدارة التعاقدات بالنادي الأهلي.

Advertisements

وعلى صعيد آخر كان فريق الأهلي قد نجح في تحقيق الانتصار في مباراته الماضية على حساب غريمه التقليدي ومضيفه فريق الزمالك بثلاثة أهداف مقابل لا شئ، وذلك في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب القاهرة الدولي بالعاصمة المصرية القاهرة، وذلك في إطار مباريات الأسبوع السابع عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م.

وعلى إثر ذلك الانتصار الهام رفع فريق الأهلي رصيده إلي 39 نقطة محافظاً على مركزه الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز وبفارق نقطة واحدة فقط عن فريق الإسماعيلي صاحب الصدارة، علماً بأن فريق الأهلي لا يزال لديه مباراة مؤجلة سوف يخوضها في وقت لاحق أمام فريق المقاولون العرب وفي حالة فاز بها فسوف ينفرد وحيداً بالصدارة دون أي شريك وبفارق نقطتين عن أقرب ملاحقيه.

ومن المقرر أن تُقام المباراة المقبلة والمرتقبة بين فريق الأهلي ومنافسه فريق المصري البورسعيدي في مساء يوم الجمعة المقبل الموافق لليوم الثاني عشر من شهر يناير الحالي، وذلك على أرضية ملعب هزاع بن زايد بالعاصمة الإماراتية أبوظبي على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة.

وسوف تنطلق المباراة تحديداً في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة والساعة الثامنة مساءً بتوقيت الإمارات، علماً بأن هذه المباراة تأتي في إطار مباراة كأس السوبر المصري للموسم الحالي 2017 / 2018 م.

إقرأ أيضاً: تعرف على أبرز تصريحات النجم حسين الشحات بعد انضمامه رسمياً إلي العين الإماراتي