تعرف على أبرز قرارات مجلس الخطيب بعد نهاية اجتماع يوم الثلاثاء

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شهد مساء يوم أمس الثلاثاء اجتماع هام للغاية لجميع أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب والذي استمر لساعات طويلة قبل أن ينتهي منذ قليل في ساعة متأخرة من صباح اليوم الأربعاء الموافق لليوم العاشر من شهر يناير الحالي، وذلك قبل مباراة كأس السوبر المصري والتي سوف تجمع بين فريق الأهلي ومنافسه فريق المصري البورسعيدي في يوم الجمعة المقبل.

أبرز قرارات مجلس الخطيب بعد نهاية اجتماع يوم الثلاثاء

اعتماد اعارة عماد متعب إلي نادي التعاون السعودي لمدة 6 شهور مقابل مبلغ 300 ألف دولار

اعتماد إعارة أحمد الشيخ إلي نادي الاتفاق السعودي لمدة 6 شهور مقابل مبلغ 400 ألف دولار مع تمديد عقده مع النادي الأهلي لمدة موسمين ونصف

اعتماد إعارة مؤمن زكريا إلي نادي أهلي جدة السعودي لمدة 6 شهور مقابل مبلغ 400 ألف دولار

استمرار عصام سراج في لجنة التعاقدات بالنادي الأهلي

تعيين الإعلامي شريف فؤاد متحدثاً إعلامياً لمجلس إدارة النادي الأهلي

سفر مجلس الإدارة بالكامل غداً الخميس إلي دولة الإمارات من أجل مساندة فريق الأهلي في مباراة كأس السوبر

تعيين المهندس عدلي القيعي مدير لجنة التعاقدات بالنادي الأهلي

تعيين فاروق العقدة في لجنة الاستثمار وتنمية الموارد

قبول استقالة هاني عبد المنعم مدير مقر النادي الأهلي الجزيرة

قبول استقالة عاصم السعدني مدير عام النشاط الرياضي

قبول استقالة أشرف الفار نائب رئيس النشاط الرياضي

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وعلى صعيد آخر كان فريق الأهلي قد نجح في تحقيق الانتصار في مباراته الماضية على حساب غريمه التقليدي ومضيفه فريق الزمالك بثلاثة أهداف مقابل لا شئ، وذلك في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب القاهرة الدولي بالعاصمة المصرية القاهرة، وذلك في إطار مباريات الأسبوع السابع عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م..

ومن المقرر أن تُقام المباراة المقبلة والمرتقبة بين فريق الأهلي ومنافسه فريق المصري البورسعيدي في مساء يوم الجمعة المقبل الموافق لليوم الثاني عشر من شهر يناير الحالي، وذلك على أرضية ملعب هزاع بن زايد بالعاصمة الإماراتية أبوظبي على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة.

وسوف تنطلق المباراة تحديداً في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة والساعة الثامنة مساءً بتوقيت الإمارات، علماً بأن هذه المباراة تأتي في إطار مباراة كأس السوبر المصري للموسم الحالي 2017 / 2018 م.

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