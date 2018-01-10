مرتضى منصور يؤكد استحالة التعاقد مع نجم إنبي الواعد في الوقت الحالي

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كشف المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك حالياً في ساعة متأخرة من مساء يوم أمس الثلاثاء الموافق لليوم التاسع من شهر يناير الحالي عن استحالة التعاقد مع نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنبي في الميركاتو الشتوي الحالي، وذلك مثلما ذكرت بعض وسائل الإعلام والصحف المصرية في اليومين الماضيين.

فمن خلال تصريحات إذاعية أكد المستشار مرتضى منصور استحالة التعاقد مع النجم الواعد صلاح محسن مهاجم فريق إنبي خلال فترة الإنتقالات الشتوية الحالية، ويأتي ذلك بسبب تعاقد نادي الزمالك منذ يومين فقط مع المدير الفني لفريق إنبي الكابتن إيهاب جلال مما خلق نوع من الحساسية في العلاقة بين الناديين.

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كما أضاف أيضاً في تصريحاته بشكل مازح: “إنبي عايز يجيب جاز ويولع فينا، احنا اخدنا المدير الفني منهم والفريق كان يسير بخطى ثابتة في الدوري”، وفي ختام تصريحاته شدد المستشار مرتضى منصور على أن النجم الواعد صلاح محسن لاعب جيد وسوف يسعى نادي الزمالك لضمه في نهاية الموسم.

وعلى صعيد آخر كان فريق الزمالك قد تعرض للخسارة في مباراته الماضية على يد ضيفه وغريمه التقليدي فريق الأهلي بثلاثة أهداف مقابل لا شئ، وذلك في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب القاهرة الدولي بالعاصمة المصرية القاهرة، وذلك في إطار مباريات الأسبوع السابع عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م.

وعلى إثر هذه الخسارة استقر رصيد فريق الزمالك عند 28 نقطة محافظاً على مركزه الرابع في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، وبذلك يتأكد بشكل كبير للغاية خروج نادي الزمالك من حسابات الصراع غلى لقب الدوري المصري في الموسم الحالي إلا في حالة حدوث معجزة فيما تبقى من مباريات من عمر الدور الثاني في الموسم الحالي.

ومن المقرر أن تُقام المباراة المقبلة والمرتقبة بين فريق الزمالك وضيفه فريق الإنتاج الحربي في مساء يوم الأحد المقبل الموافق لليوم الرابع عشر من شهر يناير الحالي، وذلك على أرضية ملعب القاهرة الدولي بالعاصمة المصرية القاهرة.

وسوف تنطلق المباراة تحديداً في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، علماً بأن هذه المباراة تأتي في إطار مباريات الأسبوع الثامن عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م.

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