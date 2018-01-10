تعرف على حكم مباراة كأس السوبر بين الأهلي والمصري البورسعيدي

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يواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تحضيراته اليوم الأربعاء الموافق لليوم العاشر من شهر يناير الحالي في مدينة العين الإماراتية تحت قيادة مديره الفني الكابتن حسام البدري، وذلك من أجل الاستعداد لمباراته المقبلة والمرتقبة أمام منافسه فريق المصري البورسعيدي في مباراة كأس السوبر المصري.

ومن جهته أعلن الاتحاد الإماراتي لكرة القدم اليوم أيضاً عن تعيين الحكم الإماراتي عمار الجنيبي من أجل إدارة هذه المباراة المرتقبة، على أن يتكون طاقمه المساعد من أحمد الراشد وجاسم عبد الله كحكم راية وحمد علي يوسف كحكم رابع وأحمد المصعبي مراقباً للمباراة، كما تم تعيين أيضاً الدكتور علاء عبد العزيز منسقاً عاماً للمباراة والأستاذ أسامة إسماعيل منسقاً إعلامياً للمباراة.

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وعلى صعيد آخر كان فريق الأهلي قد نجح في تحقيق الانتصار في مباراته الماضية على حساب غريمه التقليدي ومضيفه فريق الزمالك بثلاثة أهداف مقابل لا شئ، وذلك في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب القاهرة الدولي بالعاصمة المصرية القاهرة، وذلك في إطار مباريات الأسبوع السابع عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م.

وعلى إثر ذلك الانتصار الهام رفع فريق الأهلي رصيده إلي 39 نقطة محافظاً على مركزه الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز وبفارق نقطة واحدة فقط عن فريق الإسماعيلي صاحب الصدارة، علماً بأن فريق الأهلي لا يزال لديه مباراة مؤجلة سوف يخوضها في وقت لاحق أمام فريق المقاولون العرب وفي حالة فاز بها فسوف ينفرد وحيداً بالصدارة دون أي شريك وبفارق نقطتين عن أقرب ملاحقيه.

ومن المقرر أن تُقام المباراة المقبلة والمرتقبة بين فريق الأهلي ومنافسه فريق المصري البورسعيدي في مساء يوم الجمعة المقبل الموافق لليوم الثاني عشر من شهر يناير الحالي، وذلك على أرضية ملعب هزاع بن زايد بمدينة العين الإماراتية على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة.

وسوف تنطلق المباراة تحديداً في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة والساعة الثامنة مساءً بتوقيت الإمارات، علماً بأن هذه المباراة تأتي في إطار مباراة كأس السوبر المصري للموسم الحالي 2017 / 2018 م.