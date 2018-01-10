هاني العتال يواصل هجومه الحاد على مرتضى منصور بسبب تراجع نتائج الزمالك

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واصل هاني العتال عضو مجلس إدارة نادي الزمالك سابقاً ونائب رئيس نادي الزمالك حالياً هجومه الحاد اليوم الأربعاء الموافق لليوم العاشر من شهر يناير الحالي على المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك حالياً، وذلك بسبب تراجع مستوى ونتائج الفريق الأول لكرة القدم بالنادي في الآونة الأخيرة وخاصة بعد خسارة مباراة القمة أمام الغريم التقليدي فريق الأهلي.

فمن خلال تصريحات إذاعية له اليوم الأربعاء أكد هاني العتال أن مجلس إدارة نادي الزمالك الحالي برئاسة المستشار مرتضى منصور هو السبب الرئيسي وراء تراجع نتائج فريق الزمالك في الفترة الماضية، وذلك بسبب التدخل المستمر في العمل الفني سواء للمدير الفني الجديد الكابتن إيهاب جلال أو للمدير الفني السابق المونتينيغري نيبوشا.

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مشيراً في الوقت ذاته أيضاً أن فوز فريق الأهلي في مباراة القمة لم يكن أمراً جديداً والجميع كان يعلم النتيجة قبل حتى أن تبدأ المباراة، كما شدد أيضاً في تصريحاته على ضرورة عدم التدخل في عمل الكابتن إيهاب جلال طوال الفترة القادمة حتى يعود الفريق من جديد إلي المسار الصحيح.

وعلى صعيد آخر كان فريق الزمالك قد تعرض للخسارة في مباراته الماضية على يد ضيفه وغريمه التقليدي فريق الأهلي بثلاثة أهداف مقابل لا شئ، وذلك في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب القاهرة الدولي بالعاصمة المصرية القاهرة، وذلك في إطار مباريات الأسبوع السابع عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م.

وعلى إثر هذه الخسارة استقر رصيد فريق الزمالك عند 28 نقطة محافظاً على مركزه الرابع في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، وبذلك يتأكد بشكل كبير للغاية خروج نادي الزمالك من حسابات الصراع غلى لقب الدوري المصري في الموسم الحالي إلا في حالة حدوث معجزة فيما تبقى من مباريات من عمر الدور الثاني في الموسم الحالي.

ومن المقرر أن تُقام المباراة المقبلة والمرتقبة بين فريق الزمالك وضيفه فريق الإنتاج الحربي في مساء يوم الأحد المقبل الموافق لليوم الرابع عشر من شهر يناير الحالي، وذلك على أرضية ملعب القاهرة الدولي بالعاصمة المصرية القاهرة.

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