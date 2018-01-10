أحمد حسن يرد بقوة علي تصريحات مرتضى منصور

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تابع موقع مصر 365 رد قائد المنتخب الوطني الأسبق “أحمد حسن” على التصريحات التي أعلنها المستشار “مرتضى منصور” رئيس نادي الزمالك الحالي حيث أعلن “أحمد حسن” قائلاً “مرتضى منصور لا يفهم، فهو يعرض لاعبي الزمالك الأربعة الذي عرضهم للبيع لهزة نفسية”.

وجاء هذه التصريحات التي أدلى بها “أحمد حسن” خلال مشاركته في برنامج “الحريف” الذي يتم إذاعته على قناة “دي إم سي سبورت الفضائية”، وأشار بأنه لم يخطئ في حق المستشار “مرتضى منصور”، ولكنه يقوم بتوجيه النصيحة له كي يحافظ على لاعبي فريق نادي الزمالك، وأضاف أنه لم يفهم تصريحات مرتضى منصور الأخيرة.

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وأضاف أحمد حسن قائلا ً ” لا يمكن أن أهاجم نادي الزمالك، وإذا فعل ذلك فإن إمامه أسطورتين من أساطير نادي الزمالك هما الكابتن فاروق جعفر، والكابتن حسن شحاته”، واستئناف حديثه قائلا أن المستشار مرتضى منصور لم يمارس لعبة كرة القدم ولا يفهم فيها وهو في هذا الشأن معذور، وأضاف قائلاً “مرتضى منصور يبحث عن شماعة لتعليق الفشل عليها”.

ووجه “أحمد حسن” نقد إلى مرتضى منصور قائلاً “إساءات مرتضى منصور أصبحت مملة للجميع، ولم تعد فقرة كوميدية مثل السابق، فرئيس نادي الزمالك يرغب في وجود المطبلين له، وأن الكثير يفعل هذا لكي لا يتعرض للإهانة”.

واختتم أحمد حسن حديثه بتعبير عن استياءه الشديد من موقف الإعلامي وعضو اتحاد كرة القدم المصري “خالد لطيف” وعبر أن موقفه ضعيف أمام المستشار مرتضى منصور، وهذا ما ساهم في زيادة إسادة رئيس نادي الزمالك الحالي دون تدخل، ومن المفروض على المسؤولين عن كرة القدم في جمهورية مصر العربية من الحفاظ على الأخلاقيات الرياضية.

والجدير بالذكر أن المستشار مرتضى منصور بعد خسارة نادي الزمالك أمام النادي الأهلي في مباراة القمة في إطار مباريات الجولة رقم سبعة عشر من منافسات الدوري المصري الممتاز قد أعلن أن هناك أربعة من لاعبي نادي الزمالك لن يلعبوا مجدداً مع الفريق الأول لكرة القدم وهم “حازم إمام، وباسم مرسى، وأحمد الشناوي، وعلي جبر”، وبرر رد فعله قائلاً “هذا الرباعي أهدر مجهود نادي الزمالك في المباراة وأشكرهم على ما حدث طول الثلاث سنوات ولكنهم لن يلعبوا مجدداً”.

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