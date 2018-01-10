الجهاز الفني للمنتخب الوطني يتلقى أخباراً سعيدة للغاية قبل مونديال روسيا المقبل

Advertisements

تلقى الجهاز الفني للمنتخب الوطني المصري الأول لكرة القدم بقيادة المدير الفني الأرجنتيني هيكتور كوبر اليوم الأربعاء الموافق لليوم العاشر من شهر يناير الحالي أخباراً سعيدة للغاية، وذلك قبل المشاركة التاريخية وأيضاً المرتقبة لمنتخب الفراعنة في مونديال روسيا المقبل والذي سوف ينطلق تحديداً في مطلع شهر يونيو القادم من العام الحالي 2018.

فمن خلال تصريحات اليوم الأربعاء عبر إذاعة الشباب والرياضة أكد إبراهيم فارس عضو مجلس إدارة نادي الإسماعيلي أن النجم الكولومبي دييغو كالديرون مهاجم فريق الإسماعيلي قد طلب بشكل رسمي الحصول على الجنسية المصرية من أجل المشاركة مع منتخب مصر في مونديال روسيا المقبل، وفي حالة حدث ذلك فإن أزمة المهاجم الصريح للمنتخب المصري سوف يتم حلها بشكل نهائي نظراً لما يمتلكه المهاجم المتألق من إمكانيات أكثر من رائعة إضافة إلي حسه التهديفي العالي.

Advertisements

وكانت قرعة مونديال روسيا قد أسفرت عن تواجد المنتخب المصري في المجموعة الأولى، وذلك بجانب كلاً من مستضيف البطولة منتخب روسيا ومنتخب السعودية إضافة إلي منتخب الأوروغواي، مما جعل تفاؤل الشعب المصري كبيراً للغاية في ظل ابتعاد منتخب الفراعنة عن مواجهة أي منتخب من المنتخبات القوية والعملاقة كمنتخب ألمانيا أو منتخب البرازيل أو منتخب الأرجنتين.

ومن المقرر أن يبدأ المنتخب المصري مشواره في المونديال المقبل أمام نظيره منتخب الأوروغواي في الجولة الأولى من دور المجموعات، وذلك في اليوم الخامس عشر من شهر يونيو من العام المقبل 2018 م، على أن تنطلق المباراة تحديداً في تمام الساعة الثانية ظهراً بتوقيت القاهرة.

فيما ستكون المباراة الثانية للمنتخب المصري أمام نظيره منتخب روسيا في اليوم التاسع عشر من الشهر ذاته، على أن تنطلق تحديداً في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، بينما ستكون المباراة الثالثة للمنتخب المصري أمام شقيقه المنتخب السعودي في اليوم الخامس والعشرين من الشهر ذاته، على أن تنطلق المباراة تحديداً في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة.

ولا شك أن آمال الشعب المصري باتت كبيرة للغاية في التأهل إلي الدور الثاني، وذلك في ظل ابتعاد منتخب الفراعنة عن مواجهة أي منتخب من المنتخبات العملاقة على مستوى العالم مثل بطل العالم في النسخة الماضية منتخب ألمانيا أو مثل منتخب البرازيل ومنتخب الأرجنتين ومنتخب البرتغال، ولكن وعلى الرغم من ذلك إلا أن الأمور لن تكون سهلة على الإطلاق أمام المنتخب المصري من أجل التأهل.

إقرأ أيضاً: هاني العتال يواصل هجومه الحاد على مرتضى منصور بسبب تراجع نتائج الزمالك