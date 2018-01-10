الزمالك يُقدم عرضاً رسمياً من أجل ضم نجم المقاولون الواعد

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ذكرت تقارير صحفية مصرية اليوم الأربعاء الموافق لليوم العاشر من شهر يناير الحالي أن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور قد قدم عرضاً رسمياً إلي مجلس إدارة نادي المقاولون العرب، وذلك من أجل التعاقد مع نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب في الميركاتو الشتوي الحالي.

حيث أشارت التقارير إلي أن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور قد أبدى عن رغبته بشكل رسمي في التعاقد مع النجم الواعد محمد فاروق لاعب فريق المقاولون العرب حالياً والذي سبق له وأن كان لاعباً في فريق الأهلي قبل موسمين من الآن، ويأتي عرض نادي الزمالك لضمه بناءً على رغبة كبيرة من جانب الكابتن إيهاب جلال المدير الفني الجديد لفريق الزمالك.

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وعلى صعيد آخر كان فريق الزمالك قد تعرض للخسارة في مباراته الماضية على يد ضيفه وغريمه التقليدي فريق الأهلي بثلاثة أهداف مقابل لا شئ، وذلك في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب القاهرة الدولي بالعاصمة المصرية القاهرة، وذلك في إطار مباريات الأسبوع السابع عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م.

وعلى إثر هذه الخسارة استقر رصيد فريق الزمالك عند 28 نقطة محافظاً على مركزه الرابع في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، وبذلك يتأكد بشكل كبير للغاية خروج نادي الزمالك من حسابات الصراع غلى لقب الدوري المصري في الموسم الحالي إلا في حالة حدوث معجزة فيما تبقى من مباريات من عمر الدور الثاني في الموسم الحالي.

ومن المقرر أن تُقام المباراة المقبلة والمرتقبة بين فريق الزمالك وضيفه فريق الإنتاج الحربي في مساء يوم الأحد المقبل الموافق لليوم الرابع عشر من شهر يناير الحالي، وذلك على أرضية ملعب القاهرة الدولي بالعاصمة المصرية القاهرة.

وسوف تنطلق المباراة تحديداً في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، علماً بأن هذه المباراة تأتي في إطار مباريات الأسبوع الثامن عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م.

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