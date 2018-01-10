البدري يحسم الجدل بخصوص مستقبل عبد الله السعيد مع الأهلي

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يواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تحضيراته اليوم الأربعاء الموافق لليوم العاشر من شهر يناير الحالي في مدينة العين الإماراتية تحت قيادة مديره الفني الكابتن حسام البدري، وذلك من أجل الاستعداد لمباراته المقبلة أمام منافسه فريق المصري البورسعيدي في مباراة كأس السوبر المصري.

ومن خلال تصريحات صحفية اليوم الأربعاء حسم الكابتن حسام البدري المدير الفني لفريق الأهلي كل الجدل بخصوص مستقبل النجم عبد الله السعيد مع النادي الأهلي في الفترة المقبلة، حيث أكد الكابتن حسام البدري أن التفريط في النجم عبد الله السعيد يُعتبر أمراً مستحيلاً تماماً وخاصة وأنه أحد الأعمدة الرئيسية في تشكيلة فريق الأهلي، مشدداً في الوقت ذاته على أن عبد الله السعيد ليس للبيع مهما كان المقابل المادي سواء للنادي الأهلي أو له بصفة شخصية.

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وعلى صعيد آخر كان فريق الأهلي قد نجح في تحقيق الانتصار في مباراته الماضية على حساب غريمه التقليدي ومضيفه فريق الزمالك بثلاثة أهداف مقابل لا شئ، وذلك في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب القاهرة الدولي بالعاصمة المصرية القاهرة، وذلك في إطار مباريات الأسبوع السابع عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م.

وعلى إثر ذلك الانتصار الهام رفع فريق الأهلي رصيده إلي 39 نقطة محافظاً على مركزه الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز وبفارق نقطة واحدة فقط عن فريق الإسماعيلي صاحب الصدارة، علماً بأن فريق الأهلي لا يزال لديه مباراة مؤجلة سوف يخوضها في وقت لاحق أمام فريق المقاولون العرب وفي حالة فاز بها فسوف ينفرد وحيداً بالصدارة دون أي شريك وبفارق نقطتين عن أقرب ملاحقيه.

ومن المقرر أن تُقام المباراة المقبلة والمرتقبة بين فريق الأهلي ومنافسه فريق المصري البورسعيدي في مساء يوم الجمعة المقبل الموافق لليوم الثاني عشر من شهر يناير الحالي، وذلك على أرضية ملعب هزاع بن زايد بمدينة العين الإماراتية على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة.

وسوف تنطلق المباراة تحديداً في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة والساعة الثامنة مساءً بتوقيت الإمارات، علماً بأن هذه المباراة تأتي في إطار مباراة كأس السوبر المصري للموسم الحالي 2017 / 2018 م.

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