إيهاب جلال يضع شرطاً أساسياً من أجل مشاركة أي لاعب مع الزمالك في الفترة المقبلة

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كشفت مصادر صحفية مصرية مقربة من نادي الزمالك اليوم الاربعاء الموافق لليوم العاشر من شهر يناير الحالي أن الكابتن إيهاب جلال المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، قد وضع شرطاً أساسياً من أجل ضمان أي لاعب مشاركته في المباريات مع فريق الزمالك في الفترة القادمة من عمر الموسم الحالي.

حيث أشارت المصادر إلي أن الكابتن إيهاب جلال قد وضع شرطاً أساسياً أمام كل اللاعبين من أجل المشاركة مع فريق الزمالك في الفترة المقبلة، وهو تطبيق أسلوب اللعب الجديد الخاص بالكابتن إيهاب جلال والذي يعتمد على التمريرات القصيرة وبناء الهجمة بشكل مختلف مثل أسلوب لعب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي في الوقت الحالي وفريق برشلونة الإسباني في وقت سابق، وإضافة لذلك أيضاً شدد الكابتن إيهاب جلال على ضرورة إتباع التعليمات الفنية بشكل كامل.

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وكان فريق الزمالك قد تعرض للخسارة في مباراته الماضية على يد ضيفه وغريمه التقليدي فريق الأهلي بثلاثة أهداف مقابل لا شئ، وذلك في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب القاهرة الدولي بالعاصمة المصرية القاهرة، وذلك في إطار مباريات الأسبوع السابع عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م.

وعلى إثر هذه الخسارة استقر رصيد فريق الزمالك عند 28 نقطة محافظاً على مركزه الرابع في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، وبذلك يتأكد بشكل كبير للغاية خروج نادي الزمالك من حسابات الصراع غلى لقب الدوري المصري في الموسم الحالي إلا في حالة حدوث معجزة فيما تبقى من مباريات من عمر الدور الثاني في الموسم الحالي.

ومن المقرر أن تُقام المباراة المقبلة والمرتقبة بين فريق الزمالك وضيفه فريق الإنتاج الحربي في مساء يوم الأحد المقبل الموافق لليوم الرابع عشر من شهر يناير الحالي، وذلك على أرضية ملعب القاهرة الدولي بالعاصمة المصرية القاهرة.

وسوف تنطلق المباراة تحديداً في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، علماً بأن هذه المباراة تأتي في إطار مباريات الأسبوع الثامن عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م.

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