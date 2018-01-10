قرار حاسم من إيهاب جلال بخصوص رحيل نجم الزمالك في الميركاتو الحالي

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ذكرت تقارير صحفية مصرية اليوم الأربعاء الموافق لليوم العاشر من شهر يناير الحالي أن الكابتن إيهاب جلال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك قد اتخذ قراراً حاسماً وهاماً، وذلك بخصوص رحيل نجم فريق الزمالك عن صفوف القلعة البيضاء في الميركاتو الشتوي الحالي.

حيث أشارت التقارير إلي أن الكابتن إيهاب جلال قد رفض تماماً فكرة رحيل النجم النيجيري معروف يوسف عن صفوف نادي الزمالك خلال فترة الإنتقالات الشتوية الحالية، ويأتي ذلك خاصة بعدما كان مجلس إدارة النادي برئاسة المستشار مرتضى منصور قد أعلن عن موافقته على رحيل اللاعب قبل مجيئ الكابتن إيهاب جلال إلي نادي الزمالك، إلا أن إمكانيات اللاعب العالية جعلت الكابتن إيهاب جلال يُصمم على بقائه مع الفريق.

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وعلى صعيد آخر كان فريق الزمالك قد تعرض للخسارة في مباراته الماضية على يد ضيفه وغريمه التقليدي فريق الأهلي بثلاثة أهداف مقابل لا شئ، وذلك في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب القاهرة الدولي بالعاصمة المصرية القاهرة، وذلك في إطار مباريات الأسبوع السابع عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م.

وعلى إثر هذه الخسارة استقر رصيد فريق الزمالك عند 28 نقطة محافظاً على مركزه الرابع في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، وبذلك يتأكد بشكل كبير للغاية خروج نادي الزمالك من حسابات الصراع غلى لقب الدوري المصري في الموسم الحالي إلا في حالة حدوث معجزة فيما تبقى من مباريات من عمر الدور الثاني في الموسم الحالي.

ومن المقرر أن تُقام المباراة المقبلة والمرتقبة بين فريق الزمالك وضيفه فريق الإنتاج الحربي في مساء يوم الأحد المقبل الموافق لليوم الرابع عشر من شهر يناير الحالي، وذلك على أرضية ملعب القاهرة الدولي بالعاصمة المصرية القاهرة.

وسوف تنطلق المباراة تحديداً في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، علماً بأن هذه المباراة تأتي في إطار مباريات الأسبوع الثامن عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م.

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