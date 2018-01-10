خالد محمود يؤكد غياب نجم الأهلي من جديد بداعي الإصابة

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أكد الدكتور خالد محمود طبيب النادي الأهلي اليوم الأربعاء الموافق لليوم العاشر من شهر يناير الحالي أن نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي سوف يغيب من جديد عن صفوف المارد الأحمر في الفترة المقبلة، وذلك بسبب تجدد إصابته من جديد مما سوف يجعله يغيب عن مباراة كأس السوبر المصري أمام فريق المصري البورسعيدي.

فمن خلال تصريحات خاصة بالموقع الرسمي للنادي الأهلي اليوم أكد الدكتور خالد محمود بأن النجم رامي ربيعة مدافع فريق الأهلي يُعاني من الإصابة بشد في العضلة الضامة، وعلى إثر ذلك قد تم منحه راحة سلبية من التدريبات الجماعية لمدة ثلاثة أيام على أن يتم تحديد مدة غيابه عن الملاعب بعض إجراء الفحوصات الطبية اللازمة، علماً بأن النجم رامي ربيعة كان قد تعرض إلي الإصابة ذاتها في شهر نوفمبر الماضي من العام الماضي 2017.

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وعلى صعيد آخر كان فريق الأهلي قد نجح في تحقيق الانتصار في مباراته الماضية على حساب غريمه التقليدي ومضيفه فريق الزمالك بثلاثة أهداف مقابل لا شئ، وذلك في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب القاهرة الدولي بالعاصمة المصرية القاهرة، وذلك في إطار مباريات الأسبوع السابع عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م.

وعلى إثر ذلك الانتصار الهام رفع فريق الأهلي رصيده إلي 39 نقطة محافظاً على مركزه الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز وبفارق نقطة واحدة فقط عن فريق الإسماعيلي صاحب الصدارة، علماً بأن فريق الأهلي لا يزال لديه مباراة مؤجلة سوف يخوضها في وقت لاحق أمام فريق المقاولون العرب وفي حالة فاز بها فسوف ينفرد وحيداً بالصدارة دون أي شريك وبفارق نقطتين عن أقرب ملاحقيه.

ومن المقرر أن تُقام المباراة المقبلة والمرتقبة بين فريق الأهلي ومنافسه فريق المصري البورسعيدي في مساء يوم الجمعة المقبل الموافق لليوم الثاني عشر من شهر يناير الحالي، وذلك على أرضية ملعب هزاع بن زايد بمدينة العين الإماراتية على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة.

وسوف تنطلق المباراة تحديداً في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة والساعة الثامنة مساءً بتوقيت الإمارات، علماً بأن هذه المباراة تأتي في إطار مباراة كأس السوبر المصري للموسم الحالي 2017 / 2018 م.

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