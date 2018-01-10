أخبار سارة لجماهير الأهلي قبل مباراة كأس السوبر المصري

Advertisements

تلقت جماهير النادي الأهلي اليوم الأربعاء الموافق لليوم العاشر من شهر يناير الحالي أخباراً سارة للغاية، وذلك قبل مباراة كأس السوبر المصري والتي سوف تجمع بين فريق الأهلي وبين منافسه فريق المصري البورسعيدي في مساء يوم الجمعة المقبل في مدينة العين الإماراتية.

فمن خلال تصريحات خاصة بالموقع الرسمي للنادي الأهلي أكد الدكتور خالد محمود طبيب النادي الأهلي أن النجم المغربي وليد أزارو مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جاهزاً للمشاركة بصفة أساسية في مباراة كأس السوبر المصري، مشيراً في الوقت ذاته إلي أن الغرز التي خضع لها اللاعب بعد مباراة القمة الماضية أمام فريق الزمالك لن تؤثر عليه على الإطلاق.

Advertisements

وكان فريق الأهلي قد نجح في تحقيق الانتصار في مباراته الماضية على حساب غريمه التقليدي ومضيفه فريق الزمالك بثلاثة أهداف مقابل لا شئ، وذلك في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب القاهرة الدولي بالعاصمة المصرية القاهرة، وذلك في إطار مباريات الأسبوع السابع عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م.

وعلى إثر ذلك الانتصار الهام رفع فريق الأهلي رصيده إلي 39 نقطة محافظاً على مركزه الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز وبفارق نقطة واحدة فقط عن فريق الإسماعيلي صاحب الصدارة، علماً بأن فريق الأهلي لا يزال لديه مباراة مؤجلة سوف يخوضها في وقت لاحق أمام فريق المقاولون العرب وفي حالة فاز بها فسوف ينفرد وحيداً بالصدارة دون أي شريك وبفارق نقطتين عن أقرب ملاحقيه.

ومن المقرر أن تُقام المباراة المقبلة والمرتقبة بين فريق الأهلي ومنافسه فريق المصري البورسعيدي في مساء يوم الجمعة المقبل الموافق لليوم الثاني عشر من شهر يناير الحالي، وذلك على أرضية ملعب هزاع بن زايد بمدينة العين الإماراتية على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة.

وسوف تنطلق المباراة تحديداً في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة والساعة الثامنة مساءً بتوقيت الإمارات، علماً بأن هذه المباراة تأتي في إطار مباراة كأس السوبر المصري للموسم الحالي 2017 / 2018 م.

إقرأ أيضاً: خالد محمود يؤكد غياب نجم الأهلي من جديد بداعي الإصابة