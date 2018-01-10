وليد سليمان يصدم أندية الخليج العربي ويُفرح جماهير النادي الأهلي

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صدم النجم وليد سليمان لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم الأربعاء الموافق لليوم العاشر من شهر يناير الحالي أندية الخليج العربي وأفرح في الوقت ذاته جماهير النادي الأهلي، وذلك قبل مباراة كأس السوبر المصري والتي سوف تجمع بين فريق الأهلي وبين منافسه فريق المصري البورسعيدي في مساء يوم الجمعة المقبل.

فمن خلال تصريحات له للموقع الرسمي للنادي الأهلي اليوم الأربعاء أكد النجم وليد سليمان بأنه يعتبر نفسه أحد أبناء النادي الأهلي وعشاقه، مشدداً في الوقت ذاته إلي أنه لا توجد لديه أي شروط من أجل تجديد عقده مع النادي الأهلي مثلما ذكرت بعض وسائل الإعلام والصحف المصرية، كما أشار أيضاً في تصريحاته إلي أنه تحت أمر النادي الأهلي في أي وقت وذلك رداً منه على العديد من العروض المغرية القادمة له من جانب بعض أندية الخليج العربي.

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وعلى صعيد آخر كان فريق الأهلي قد نجح في تحقيق الانتصار في مباراته الماضية على حساب غريمه التقليدي ومضيفه فريق الزمالك بثلاثة أهداف مقابل لا شئ، وذلك في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب القاهرة الدولي بالعاصمة المصرية القاهرة، وذلك في إطار مباريات الأسبوع السابع عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م.

وعلى إثر ذلك الانتصار الهام رفع فريق الأهلي رصيده إلي 39 نقطة محافظاً على مركزه الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز وبفارق نقطة واحدة فقط عن فريق الإسماعيلي صاحب الصدارة، علماً بأن فريق الأهلي لا يزال لديه مباراة مؤجلة سوف يخوضها في وقت لاحق أمام فريق المقاولون العرب وفي حالة فاز بها فسوف ينفرد وحيداً بالصدارة دون أي شريك وبفارق نقطتين عن أقرب ملاحقيه.

ومن المقرر أن تُقام المباراة المقبلة والمرتقبة بين فريق الأهلي ومنافسه فريق المصري البورسعيدي في مساء يوم الجمعة المقبل الموافق لليوم الثاني عشر من شهر يناير الحالي، وذلك على أرضية ملعب هزاع بن زايد بمدينة العين الإماراتية على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة.

وسوف تنطلق المباراة تحديداً في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة والساعة الثامنة مساءً بتوقيت الإمارات، علماً بأن هذه المباراة تأتي في إطار مباراة كأس السوبر المصري للموسم الحالي 2017 / 2018 م.

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