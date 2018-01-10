مصادر صحفية مصرية تؤكد وجود أزمة على الأبواب بين مرتضى منصور وإيهاب جلال

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كشفت صحيفة الأهرام سبورت المصرية اليوم الأربعاء الموافق لليوم العاشر من شهر يناير الحالي عن وجود أزمة على الأبواب في الفترة المقبلة بين المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك حالياً وبين الكابتن إيهاب جلال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك.

حيث أشارت الصحيفة إلي أن الأزمة الكبيرة بين المستشار مرتضى منصور وبين الكابتن إيهاب جلال سوف يكون سببها الرئيسي الميركاتو الشتوي الحالي، حيث يرغب المستشار مرتضى منصور في رحيل النجم النيجيري معروف يوسف عن صفوف نادي الزمالك واستقدام النجم خاما بليات لاعب فريق صن داونز الجنوب أفريقي بدلاً منه، ولكن الكابتن إيهاب جلال رفض تماماً من جهته التفريط في خدمات النجم معروف يوسف نظراً لما يمتلكه اللاعب من إمكانيات كبيرة.

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وعلى صعيد آخر كان فريق الزمالك قد تعرض للخسارة في مباراته الماضية على يد ضيفه وغريمه التقليدي فريق الأهلي بثلاثة أهداف مقابل لا شئ، وذلك في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب القاهرة الدولي بالعاصمة المصرية القاهرة، وذلك في إطار مباريات الأسبوع السابع عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م.

وعلى إثر هذه الخسارة استقر رصيد فريق الزمالك عند 28 نقطة محافظاً على مركزه الرابع في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، وبذلك يتأكد بشكل كبير للغاية خروج نادي الزمالك من حسابات الصراع غلى لقب الدوري المصري في الموسم الحالي إلا في حالة حدوث معجزة فيما تبقى من مباريات من عمر الدور الثاني في الموسم الحالي.

ومن المقرر أن تُقام المباراة المقبلة والمرتقبة بين فريق الزمالك وضيفه فريق الإنتاج الحربي في مساء يوم الأحد المقبل الموافق لليوم الرابع عشر من شهر يناير الحالي، وذلك على أرضية ملعب القاهرة الدولي بالعاصمة المصرية القاهرة.

وسوف تنطلق المباراة تحديداً في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، علماً بأن هذه المباراة تأتي في إطار مباريات الأسبوع الثامن عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م.

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