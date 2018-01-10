العروض تنهال على نجم الزمالك بعد خروجه من حسابات إيهاب جلال

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ذكرت تقارير صحفية مصرية اليوم الأربعاء الموافق لليوم العاشر من شهر يناير الحالي أن العروض المحلية من جانب أندية الدوري المصري الممتاز باتت تنهال بغزارة على نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، وذلك من أجل التعاقد معه خلال فترة الإنتقالات الشتوية الحالية بعدما خرج اللاعب بنسبة كبيرة من حسابات الكابتن إيهاب جلال المدير الفني الجديد لفريق الزمالك.

حيث أشارت التقارير إلي أن كلاً من أندية إنبي والإسماعيلي والاتحاد السكندري قد أبدت رغبتها بشكل رسمي في التعاقد مع النجم الغاني بنجامين اتشيمبونج لاعب فريق الزمالك في الميركاتو الشتوي الحالي، وذلك بعدما خرج اللاعب من حسابات الجهاز الفني لفريق الزمالك بقيادة المدير الفني الكابتن إيهاب جلال، كما أضافت التقارير أيضاً أن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور سوف يُحاول الحصول على خدمات نجم إنبي الواعد صلاح محسن في صفقة تبادلية.

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وعلى صعيد آخر كان فريق الزمالك قد تعرض للخسارة في مباراته الماضية على يد ضيفه وغريمه التقليدي فريق الأهلي بثلاثة أهداف مقابل لا شئ، وذلك في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب القاهرة الدولي بالعاصمة المصرية القاهرة، وذلك في إطار مباريات الأسبوع السابع عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م.

وعلى إثر هذه الخسارة استقر رصيد فريق الزمالك عند 28 نقطة محافظاً على مركزه الرابع في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، وبذلك يتأكد بشكل كبير للغاية خروج نادي الزمالك من حسابات الصراع غلى لقب الدوري المصري في الموسم الحالي إلا في حالة حدوث معجزة فيما تبقى من مباريات من عمر الدور الثاني في الموسم الحالي.

ومن المقرر أن تُقام المباراة المقبلة والمرتقبة بين فريق الزمالك وضيفه فريق الإنتاج الحربي في مساء يوم الأحد المقبل الموافق لليوم الرابع عشر من شهر يناير الحالي، وذلك على أرضية ملعب القاهرة الدولي بالعاصمة المصرية القاهرة.

وسوف تنطلق المباراة تحديداً في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، علماً بأن هذه المباراة تأتي في إطار مباريات الأسبوع الثامن عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م.

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