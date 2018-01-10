“هاني العتال” يعلن انقسام إدارة الزمالك السبب في النتائج السلبية للفريق

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تابع موقع مصر 365 التصريحات التي أعلنها نائب رئيس نادي الزمالك “هاني العتال” حيث أكد أن هناك انقسام داخلي في إدارة نادي الزمالك والتي أثرت على فريق كرة القدم وبشكل كبير خلال الفترة السابقة، وخصوصا بعد خسارته أمام نادي الأهلي المصري في الدوري الممتاز.

وقد خسر نادي الزمالك خسارة كبيرة جداًّ على يد نادي الأهلي بنتيجة صفر مقابل ثلاث أهداف في مباراته الأخيرة في إطار الأسبوع 17 من مسابق الدوري الممتاز، وأعلن هاني العتال خلال تصريحات إعلامية له خلال مشاركته في برنامج “ستاد الهدف” قائلاً “مباراة النادي الأهلي الأخيرة نتيجتها كانت معروفة للجميع بأننا سوف نخسر”.

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وأضاف هاني العتال قائلاً “تغيير المدير الفني نيبوشا والتعاقد مع إيهاب جلال قبل مباراة الأهلي بمدة ثلاثة أيام كانت السبب الرئيسي وراء هذه الخسارة، والتعاقد مع إيهاب جلال سوف يصلح من أحوال فريق نادي الزمالك خلال الفترة القادمة، ولكن لابد من عدم التدخل في عمله، وأن يكون الحساب بنهاية الموسم”.

وأوضح هاني العتال قائلاً “طالبت بإقالة نيبوشا منذ فترة طويلة، ولكن توقيت رحيله كان لابد أن يكون مدروساً حيث كان من الأفضل أن يرحل قبل مباراة الأهلي بثلاثة أسابيع أو عقب انتخابات نادي الزمالك السابقة”، ووجه هاني العتال انتقاده إلى تصريحات المستشار “مرتضى منصور” الرئيس الحالي لنادي الزمالك عقب هزيمة نادي الزمالك بخصوص رحيل أربعة من اللاعبين عن نادي الزمالك.

وأضاف هاني العتال قائلاً “ليس صحيح أن يخرج رئيس النادي للحديث عقب كل مباراة عن لاعبين راحلين ولا يصلحوا للفريق”، وأوضح أن سبب عدم حضوره إلى مقر نادي الزمالك خلال الفترة الأخيرة حيث قال “أفضل عدم التواجد داخل نادي الزمالك في الفترة الحالية إلا في حالة وجود اجتماع لمجلس إدارة نادي الزمالك.

وأضاف هاني العتال قائلاً “ليس صحيح أن يخرج رئيس النادي للحديث عقب كل مباراة عن لاعبين راحلين ولا يصلحوا للفريق”، وأوضح أن سبب عدم حضوره إلى مقر نادي الزمالك خلال الفترة الأخيرة حيث قال “أفضل عدم التواجد داخل نادي الزمالك في الفترة الحالية إلا في حالة وجود اجتماع لمجلس إدارة نادي الزمالك.

وأعلن هاني العتال عن رفضه الحضور داخل نادي الزمالك تجنباُ لوقوع أي نوع من أنواع المشاكل، وأضاف أنه يتوقع أن تكون هناك اجتماعات لمجلس إدارة نادي الزمالك خلال الفترة القادمة، وأعلن أن الفترة السابقة وبالتحديد بعد الإعلان عن نتيجة انتخابات نادي الزمالك وقعت أزمة بين المستشار “مرتضى منصور” وبين هاني العتال بعدما تم رفض مرتضى منصور إقامة اجتماع مع هاني العتال في إدارة نادي الزمالك.

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