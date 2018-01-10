تعرف على رسالة إيهاب جلال إلي لاعبي الزمالك قبل مواجهة الإنتاج الحربي

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قام الكابتن إيهاب جلال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بتوجيه رسالة هامة للغاية اليوم الأربعاء الموافق لليوم العاشر من شهر يناير الحالي، وذلك في إطار تحضيرات الفريق لمباراته المقبلة والتي سوف تجمع بينه وبين منافسه فريق الإنتاج الحربي في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

حيث أكد الموقع الرسمي لنادي الزمالك أن الكابتن إيهاب جلال أشار إلي اللاعبين أن المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك يتعامل مع اللاعبين كأب يبحث عن الأفضل لأبنائه وليس مجرد رئيس نادي فقط، مشدداً في الوقت ذاته على ضرورة تكاتف جميع لاعبي فريق الزمالك في الفترة المقبلة وذلك حتى يعود الفريق من جديد إلي المسار الصحيح على مستوى الأداء أو النتائج في جميع المسابقات.

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وعلى صعيد آخر كان فريق الزمالك قد تعرض للخسارة في مباراته الماضية على يد ضيفه وغريمه التقليدي فريق الأهلي بثلاثة أهداف مقابل لا شئ، وذلك في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب القاهرة الدولي بالعاصمة المصرية القاهرة، وذلك في إطار مباريات الأسبوع السابع عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م.

وعلى إثر هذه الخسارة استقر رصيد فريق الزمالك عند 28 نقطة محافظاً على مركزه الرابع في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، وبذلك يتأكد بشكل كبير للغاية خروج نادي الزمالك من حسابات الصراع غلى لقب الدوري المصري في الموسم الحالي إلا في حالة حدوث معجزة فيما تبقى من مباريات من عمر الدور الثاني في الموسم الحالي.

ومن المقرر أن تُقام المباراة المقبلة والمرتقبة بين فريق الزمالك وضيفه فريق الإنتاج الحربي في مساء يوم الأحد المقبل الموافق لليوم الرابع عشر من شهر يناير الحالي، وذلك على أرضية ملعب القاهرة الدولي بالعاصمة المصرية القاهرة.

وسوف تنطلق المباراة تحديداً في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، علماً بأن هذه المباراة تأتي في إطار مباريات الأسبوع الثامن عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م.

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