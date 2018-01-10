أحمد أيوب: الفوز على الزمالك سيكون له تأثير إيجابي على الأهلي في السوبر

Advertisements

تحدث الكابتن أحمد أيوب المدرب العام للنادي الأهلي اليوم الأربعاء الموافق لليوم العاشر من شهر يناير الحالي عن مباراة كأس السوبر المصري، والتي سوف تجمع بين فريق الأهلي وبين منافسه فريق المصري البورسعيدي في مساء يوم الجمعة المقبل في مدينة العين الإماراتية.

فمن خلال تصريحات خاصة بالموقع الرسمي للنادي الأهلي اليوم الأربعاء أكد الكابتن أحمد أيوب أن فوز فريق الأهلي مباراة القمة الماضية على حساب الغريم التقليدي فريق الزمالك سوف يكون له تأثيراً إيجابياً للغاية على المارد الأحمر من الناحية المعنوية في مباراة كأس السوبر، مشيراً في الوقت ذاته إلي أن المباراة سوف تكون صعبة على الطرفين نظراً لقوة فريق المصري البورسعيدي وشراسته، كما شدد أيضاً في ختام حديثه على أهمية دور جماهير النادي الأهلي في حسم اللقب.

Advertisements

وكان فريق الأهلي قد نجح في تحقيق الانتصار في مباراته الماضية على حساب غريمه التقليدي ومضيفه فريق الزمالك بثلاثة أهداف مقابل لا شئ، وذلك في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب القاهرة الدولي بالعاصمة المصرية القاهرة، وذلك في إطار مباريات الأسبوع السابع عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م.

وعلى إثر ذلك الانتصار الهام رفع فريق الأهلي رصيده إلي 39 نقطة محافظاً على مركزه الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز وبفارق نقطة واحدة فقط عن فريق الإسماعيلي صاحب الصدارة، علماً بأن فريق الأهلي لا يزال لديه مباراة مؤجلة سوف يخوضها في وقت لاحق أمام فريق المقاولون العرب وفي حالة فاز بها فسوف ينفرد وحيداً بالصدارة دون أي شريك وبفارق نقطتين عن أقرب ملاحقيه.

ومن المقرر أن تُقام المباراة المقبلة والمرتقبة بين فريق الأهلي ومنافسه فريق المصري البورسعيدي في مساء يوم الجمعة المقبل الموافق لليوم الثاني عشر من شهر يناير الحالي، وذلك على أرضية ملعب هزاع بن زايد بمدينة العين الإماراتية على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة.

وسوف تنطلق المباراة تحديداً في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة والساعة الثامنة مساءً بتوقيت الإمارات، علماً بأن هذه المباراة تأتي في إطار مباراة كأس السوبر المصري للموسم الحالي 2017 / 2018 م.

إقرأ أيضاً: تعرف على رسالة إيهاب جلال إلي لاعبي الزمالك قبل مواجهة الإنتاج الحربي